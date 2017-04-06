Голова Національної поліції особисто розслідуватиме справу арки “Газетний ряд”
Хід розслідування у кримінальних провадженнях, що були відкриті вчора після сутичок у центрі міста Полтава, взяв під особистий контроль голова Національної поліції Сергій Князєв, про це на прес – брифінгу повідомив начальник ГУ НП Полтавської області Олег Бех.
“Зараз відкрито 5 кримінальних проваджень за фактами правопорушень, що були зафіксовані вчора. Жодної підозри нині не оголошено. Справу під особистий контроль взяв голова Національної поліції Князєв”, – розповів Олег Бех.
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