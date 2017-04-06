2017 04 06 18:07:32

Голова Національної поліції особисто розслідуватиме справу арки “Газетний ряд”

Хід розслідування у кримінальних провадженнях, що були відкриті вчора після сутичок у центрі міста Полтава, взяв під особистий контроль голова Національної поліції Сергій Князєв, про це на прес – брифінгу повідомив начальник ГУ НП Полтавської області Олег Бех.

“Зараз відкрито 5 кримінальних проваджень за фактами правопорушень, що були зафіксовані вчора. Жодної підозри нині не оголошено. Справу під особистий контроль взяв голова Національної поліції Князєв”, – розповів Олег Бех.