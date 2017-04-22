Холодна дощова погода триватиме всі вихідні

Весь день сьогодні на Полтавщині буде хмарним і дощовим.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, температура вночі 1..3°, вдень 9..11°.

Нічний дощ зі снігом до ранку зміниться на дрібний дощ. Удень на деякий час він припиниться, а ввечері розпочнеться знову.

У неділю в Полтаві, Кременчуці, Карлівці, Миргороді, Кобеляках висока ймовірність дощу, вночі +1…+5, удень стовпчики термометрів піднімуться до +8…+11 градусів.

Вітер західних, північних, південно-західних і північно-західних, 1-7 м/с.

Наступний тиждень також почнеться з дощу.