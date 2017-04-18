Глава УГКЦ на Воскресіння Христове: “Гасло «Герої не вмирають» є пасхальною піснею українського народу”

“Сьогодні воскресає надія всіх тих, які її втратили. Сьогодні радіють усі ті, які віддали життя за свою землю, за рідний народ, за Батьківщину. Ми сьогодні розуміємо, що гасло «Герої не вмирають!» є ніщо інше, як пасхальна пісня українського народу в його сучасній дорозі за Христом”. Про це сказав Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав під час проповіді до вірних на свято Воскресіння Христового, 16 квітня 2017 року, у Патріаршому соборі Воскресіння Христового, що в Києві.

На переконання Блаженнішого Святослава, ми сьогодні, роздумуючи над Воскресінням Христовим, розуміємо, що останнє слово в історії людини не належить людині, її злобі. Не належить ні гріху, ні смерті. Останнє слово завжди має Господь Бог. Останнє слово має воскреслий Христос. Життя, а не смерть. «Воскреснувши з гробу, Ісус Христос каже нам: немає безвихідних ситуацій, Я є вашим виходом. Христос є нашою дорогою, тим, який відкриває нам нові двері. Він є нашою дорогою, істиною і життям», – просить задуматися Предстоятель Церкви всіх і кожного.

«Сьогодні ми співаємо пісню Христа переможця над гріхом і смертю, тому почуваємося здатними сіяти життя там, де хтось сіє смерть, будувати там, де хтось нищить і руйнує. Відчуваємо в собі силу міняти, реформувати, надавати нове життя і дихання нашій державі, коли нас хочуть переконати, що це неможливо. «Немає нічого неможливого для того, хто вірує», – каже Ісус Христос. Ми сьогодні бачимо, шо немає жодних обмежень чи жодної причини для розпуки про безвихідь для того, хто вірить у Воскресіння», – запевнив проповідник.

У цей повний радості і оптимізму святковий день Блаженніший Святослав привітав усіх зі святом. «Бо коли ми вітаємо один одного, кажучи «Христос воскрес», ми наче передаємо один одному цю життєву силу, яку отримуємо від воскреслого Христа», – додав духовний лідер греко-католиків.

Привітав пасхальним привітом усіх вірних в Україні та за кордоном. Привітав «наших заробітчан, які шукають чесного хліба за межами своєї батьківщини».

Привітав братів і сестер на окупованих територіях і в Криму, бранців і заручників. «Будьте певні, що Христос є вашим визволителем», – сказав Глава Церкви.

«Засилаю пасхальний привіт нашій владі. І кажу вам: не сумуйте, не зневірюйтеся. Ті добрі справи і реформи, які ви починаєте, Господь Бог підтримає. Корупцію, стару систему і все, що не дає Україні стати вільною демократичною європейською державою, побороти можливо», – запевнив Блаженніший Святослав. «Засилаю пасхальний привіт нашим воїнам, які захищають нашу Пасху, які споживають пасхальні страви в окопах на передовій, які щодня бачать на власні очі смерть. І кажу вам: вірте у Воскресіння, будьте носіями не смерті, а воскресіння і життя, бо ви його захищаєте і віддаєте за нього своє життя», – звернувся Глава Церкви до наших воїнів і додав, що найбільше, чого просимо в нашого воскреслого Спасителя, – це пасхального миру для нашої землі.

джерело: ugcc.ua