Геннадій Зубко: «Завдання місцевого самоврядування – задіяти повноваження ДАБІ в інтересах людей»
Ми робимо серйозні кроки в дерегуляції будівництва. Прийнято закон 1817, який формує чесні й прозорі умови для ведення містобудівної діяльності. Це фактично реформа, що охопить більше 80% галузі. Будівельні ліцензії стають безстроковими, зменшено удвічі терміни опрацювання проектів будівельних норм. Замість дозвільної декларації запровадили процедуру будівництва за повідомленням. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко під час зустрічі з мерами міст.
«Ми крок за кроком усуваємо перешкоди у веденні будівельного бізнесу. Зокрема, прийнято законопроект 5587, який поліпшує умови ведення будівельного бізнесу в Україні та скорочує кількість дозвільних процедур і терміни, які знадобляться забудовнику для їх проходження. Розробили план змін до 27 ДБН, які 25 років були розплідником корупції та зловживань. Беріть і користуйтесь цими напрацюваннями!», – наголосив Геннадій Зубко.
Також, Уряд удвічі зменшив терміни опрацювання проектів будівельних норм. І це є черговим кроком до прозорого затвердження проектної документації. Прибрано бар’єри, що провокували бізнес на корупцію.
«Розумне використання цих можливостей зменшить корупційні ризики і змінить життя на краще. Люди мусять вимагати від своїх очільників відповідальності і підзвітності. Наше, завдання – задіяти повноваження ДАБІ в інтересах людей», – підкреслив Віце-прем’єр.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:[email protected], тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+