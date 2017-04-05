2017 04 05 19:06:53

Геннадій Зубко: «Завдання місцевого самоврядування – задіяти повноваження ДАБІ в інтересах людей»

Ми робимо серйозні кроки в дерегуляції будівництва. Прийнято закон 1817, який формує чесні й прозорі умови для ведення містобудівної діяльності. Це фактично реформа, що охопить більше 80% галузі. Будівельні ліцензії стають безстроковими, зменшено удвічі терміни опрацювання проектів будівельних норм. Замість дозвільної декларації запровадили процедуру будівництва за повідомленням. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко під час зустрічі з мерами міст.

«Ми крок за кроком усуваємо перешкоди у веденні будівельного бізнесу. Зокрема, прийнято законопроект 5587, який поліпшує умови ведення будівельного бізнесу в Україні та скорочує кількість дозвільних процедур і терміни, які знадобляться забудовнику для їх проходження. Розробили план змін до 27 ДБН, які 25 років були розплідником корупції та зловживань. Беріть і користуйтесь цими напрацюваннями!», – наголосив Геннадій Зубко.

Також, Уряд удвічі зменшив терміни опрацювання проектів будівельних норм. І це є черговим кроком до прозорого затвердження проектної документації. Прибрано бар’єри, що провокували бізнес на корупцію.

«Розумне використання цих можливостей зменшить корупційні ризики і змінить життя на краще. Люди мусять вимагати від своїх очільників відповідальності і підзвітності. Наше, завдання – задіяти повноваження ДАБІ в інтересах людей», – підкреслив Віце-прем’єр.

Прес-служба Віце-прем’єр-міністра України