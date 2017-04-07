2017 04 07 09:48:55

Геннадій Зубко: у першому кварталі до місцевих бюджетів надійшло майже 42 млрд грн

Децентралізація дала можливість вирішити на місцях ті проблеми, які не вирішувались роками й десятиліттями. Роками діти й підлітки мріяли, щоб у них у містах і селах були спортмайданчики, футбольні поля, басейни. А місцева влада чекала, поки в центрі приймуть рішення і виділять гроші. Тепер все змінилось: на місцях є можливості, кошти, ресурси. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко у рамках робочої поїздки на Тернопільщину.

«Сьогодні в руках громад потужні інструменти – місцеві бюджети, які зросли в 3-7 разів, субвенція на соціально-економічний розвиток, субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ, ДФРР. Лише за перший квартал цього року до місцевих бюджетів надійшло 41,6 млрд грн, що майже на 40% більше ніж у першому кварталі минулого року. Доходи бюджетів ОТГ зросли на 700 млн грн, більше ніж на 52%. Тільки на Тернопільщини надходження до бюджетів ОТГ у січні-березні склали 121,2 млн грн, а у минулому році за цей період було 71,9 млн грн. І ми маємо результат – якісні зміни по всій країні – відбудовані дороги, дитсадки, школи, лікарні. Приклад дитячого басейну Козівської школи, який майже 30 років стояв довгобудом, а нині відкритий, завдяки коштам ДФРР, яскраве тому підтвердження. Наступний крок – формування єдиних освітньо-спортивно-культурних просторів у громадах. Це вже не точкове вирішення проблем, а комплексний розвиток території. Мета – надати якісні послуги в усіх галузях, реалізувати освітній, туристичний, спортивний, культурний потенціал громади, виховати справжнього громадянина, патріота свого краю», – зазначив Геннадій Зубко.

В рамках візиту Геннадій Зубко відкрив уніфікований спортивний майданчик у смт Козова, збудований за кошти субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток (684 тис грн) та за співфінансування з бюджету Козівської селищної ради (203 тис грн) і спонсорські кошти. Також Віце-прем’єр-міністр відвідав дитячий басейн для Козівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, будівництво якого розпочалось ще у 1989 році, і лише у 2015-2016 роках за кошти ДФРР та співфінансуванням з місцевого бюджету реконструкція й будівництво було завершено.

Прес-служба Віце-прем’єр-міністра України