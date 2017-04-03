2017 04 03 17:41:32

Потрібно з’ясувати, чим займаються РДА в районах, які вже покрили об’єднані громади, – Геннадій Зубко

Зміни до Конституції в частині реформи самоврядування будуть. У реформи є чимало прихильників в парламенті. Розраховуємо на депутатів-мажоритарників і місцеве самоврядування. Після перших успіхів реформи лідери місцевого самоврядування вимагають від своїх депутатів голосування за конкретні законопроекти. Про це повідомляють в прес-служба Віце-прем’єр-міністра України.

Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко в інтерв’ю виданню «Фокус».

За його словами, реформа потребує перегляду близько ста законів. «Але головне – зміни до Конституції. В Україні є 7 громад, що покривають територію своїх районів. Потрібно переглянути, чим займаються в цих районах райдержадміністрації. У них тепер немає повноважень, але є зарплати, ресурси і це породжує плутанину, дублювання функцій і непотрібне протистояння. Те, що РДА відмирають і пора вводити інститути префектів, розуміють навіть противники реформи у Верховній Раді», – підкреслив Геннадій Зубко.

Він зазначив, що можливість контролю за рішеннями місцевого самоврядування зведена до мінімуму. «Ми підготували законопроект, який дасть можливість перевіряти законність постанов органів місцевого самоврядування районним і обласним державним адміністраціям. Але тільки до прийняття змін до Основного закону. Такий варіант вирішення цієї проблеми позитивно оцінили в Раді Європи, які займаються проблемами місцевого самоврядування», – повідомив Геннадій Зубко.