Геннадій Зубко окреслив подальший План ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Балаклії
Ми маємо сумні приклади Новобогданівки, де розмінування тривало 10 років, Лозової (розмінування тривало понад 5 років), Сватова (розмінування триває й досі), Авдіївки та Балаклії. Ми стаємо сильнішими, але ми повинні постійно проводити превентивні заходи. Розроблений План гуманітарного розмінування населених пунктів і територій Балаклійського району потребує тісної координації органів державної влади, місцевого самоврядування, громад, закладів охорони здоров’я та освіти. Наше головне завдання – в найкоротший час убезпечити людей. Про це повідомив під час брифінгу в ДСНС Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
Він повідомив, що на сьогоднішній день, 10 населених пунктів Балаклеї вже розміновано та понад 10 тисяч боєприпасів вже знешкоджено.
Віце-прем’єр-міністр поінформував: «З 220 багатоповерхових будинків в місті Балаклія – 117 ушкоджені і підлягають відновленню, з будинків індивідуального сектору – постраждало понад 503, а також 2 дитячих садка, 2 школи, 1 лікарня та 1 бібліотека. Уряд виділив з резервного фонду 20,6 млн грн по лінії ДСНС для очищення території від вибухонебезпечних предметів. А також понад 100 млн грн Харківській облдержадміністрації для проведення відновлювальних робіт. Наразі 16 областей надали будівельні матеріали і понад 20 будівельних компаній сьогодні працюють по відновленню житлового сектору, по кожному об’єкту розроблені плани відновлення».
Геннадій Зубко зазначив, що усі керівники органів центральної і місцевої влади мають зробити висновки з трагедії та можливих загроз, які постійно виникають в Україні.
«Ми маємо постійно проводити превентивні заходи в усіх регіонах України серед населення, учнів шкіл, ВНЗ, медичного персоналу. Важливо організувати широку інформаційну роботу серед населення, щодо необхідності негайного інформування органів ДСНС та військових про виявленні підозрілі предмети в зоні вибуху. Організувати роз’яснення про небезпеку спроб самостійного розмінування. Особливо серед дітей, школярів та підлітків. А також організувати проведення постійних робіт з виявлення можливих вибухонебезпечних речовин, які можуть з’являтися у зв’язку з природними (повінь, сильні зливи) так і антропогенними факторами (оранка, будівництво)», – наголосив Геннадій Зубко.
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