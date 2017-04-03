«Газетну арку» в центрі Полтави знову забудовують

Скандальну арку на Соборності, 27, де раніше знаходився «Газетний ряд» знову почали забудовувати після погрому. Сьогодні робітників охороняють люди в чорних костюмах та бронежилетах.
На прохання журналістів вони відмовилися назватися та показати документи. Всередині ведуть ремонтні роботи. Мешканка будинку на вул. Соборності, 27 Любов Іванченко каже про незаконну забудову. Охоронці не пропускають через арку навіть місцевих жителів.
«У мене чоловік інвалід. Тепер нам, щоб сходити в магазин потрібно обходити. Ми в же стільки виходили, протестували проти забудови і марно. У проекті дивилися, одна арка зайнята, другу займають, хто займає толком не знаємо, ну кажуть якийсь депутат», – сказала місцева мешканка Любов Іванченко.
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