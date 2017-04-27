Габаритно-ваговий комплекс для зважування вантажівок переїжджає на нове місце

У зв’язку з руйнуванням територіальних автодоріг керівництвом Служби автомобільних доріг та Укртрансбезпеки прийнято рішення змінити місце розташування пересувного пункту габаритно-вагового комплексу.

Перевізники, які їдуть чи повертаються з Дніпра, скорочують собі маршрути за рахунок проїзду по дорогах, які не пристосовані до їзди вантажівок вагою 50 і більше тонн. Виявити порушників допомагають пункти габаритно-вагового контролю, які встановлені на автошляхах області. Але водії знаходять шляхи об’їзду таких пунктів.

– Особливо гостро ця проблема стоїть на автодорозі Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, де встановлений один з таких пунктів. Замість того, аби зважити транспорт, водії їдуть через дорогу Кобеляки-Нехвороща-Машівка та Решетилівка-Нові Санжари-Нехвороща, – констатує начальник Служби автодоріг Володимир Трояновський.

Нині ці дороги перебувають в жалюгідному стані. Здебільшого їх зруйнували вантажівки агропідприємств та нафтогазових компаній.

– У весняний період великогабаритна техніка сільськогосподарських підприємств особливо активно курсує дорогами регіону. Більшість доріг будувалися у 60-70-х роках і не пристосовані до навантаження, яке є зараз, – говорить Володимир Трояновський.

Аби не допустити подальшого руйнування доріг за дорученням голови Полтавської ОДА Валерія Головка ваговий комплекс буде переміщено в с.Нехвороща.

– Саме тут перехрещується декілька автошляхів. На порушників працівники Управління Укртрансбезпеки накладатимуть штрафи. Таким чином спробуємо зупинити трафік, який йде цими дорогами, – зазначає голова Полтавської ОДА Валерій Головко.

Штрафи нараховуються в євро залежно від відстані та перевантаження транспортного засобу. Плюс перевізник повинен сплатити обов’язковий штраф 1 700 грн. за відсутність дозволу на перевезення габаритного вантажу.