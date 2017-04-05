2017 04 05 17:20:28

“ФК “Полтава” відкриє нову ДСШ на чолі з Віктором Пожечевським” – Соболєв

Сьогодні матч ФК «Полтава» – ФК «Шахтер» (Донецк) не відбувся.

О 14.00 год на полі стадіону “Локомотив” президент ФК “Полтава” вручив грошові подарунки ветеранам полтавського футболу.

“Ви зробили великий внесок у полтавський футбол. Досягли великих успіхів та перемог. Бажаємо вам міцного здоров’я та довгих років життя” – сказав Леонід Соболєв.

Також ФК “Полтава” допомагає ДЮШ з футболу і сьогодні вони теж отримали нову форму та м’ячі.

“Інспекції по огляду поля не було, це все робили зі знімків в інтернеті та в телефонному режимі. Федерація футболу приймала рішення зі слів Олександра Дігтяра” – повідомив Соболєв.

“Олександр Дігтяр був на нашому полі, навіть перевзувшись походив по ньому й сказав мені, що поле у хорошому стані”, – зазначив президент.

Щодо ліквідації клубу він сказав – “Це була правдива інформація, зараз я всі свої сили направляю на організацію нової ДСШ, яку очолить Віктор Пожечевський”.

Хоча футболісти команди сказали, що нічого не знають про це. І прямо зі стадіону поїхали на тренування.

На стадіон з’явилося багато шанувальників, щоб підтримати футболістів. Вони були дуже обурені на команду “Шахтаря” та вирішили більше не підтримувати і не вболівати за них.

Нагадаємо, ФК “Полтава” заявить про припинення свого існування, – ЗМІ