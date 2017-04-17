ФК “Полтава” оскаржує скасування матчу з донецьким “Шахтарем”

ФК “Полтава” оскаржує рішення про скасування матчу з донецьким “Шахтарем”

Президент футбольного клубу «Полтава» Леонід Соболєв прокоментував рішення Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ за результатами розгляду справи «Про скасування матчу ¼ фіналу Кубка України від 5 квітня ФК «Полтава» Полтава -«Шахтар»Донецьк».

«КДК ФФУ разом з Прем’єр лігою вже метушаться і не знають з якого боку підійти до ухвалення рішення про заборону проводити матч на стадіоні «Локомотив». Спершу на всю країну йдуть заяви чиновників ПЛ і ФФУ про неготовність нашого газону, а на самому засіданні акцент роблять на безпеку і повністю відкидають питання про легітимність прийняття рішення спільним засіданням Комітету з безпеки і дирекції ПЛ. І ще більш смішно виглядає текст рішення, в якому знову винен газон! Цирк триває, вже і нові клоуни під’їхали »- резюмував Леонід Соболєв.

Нагадаємо, полтавський клуб оскаржує рішення про скасування матчу Кубка України проти донецького “Шахтаря” 1/4 фіналу Кубка України в Спортивному Арбітражному Суді в Лозанні.

Також ФК “Полтава” вимагає від ФФУ провести службове розслідування щодо справжності підписів під протоколом спільного засідання Комітету ФФУ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань та Дирекції УПЛ.

Наступний матч футбольний клуб “Полтава” проведе наступної суботи, 22 квітня.