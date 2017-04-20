Фахівці з Полтави, Києва та Дніпра обговорили питання збереження водних ресурсів

У Миргороді відбувся круглий стіл з питання збереження водних ресурсів на території Полтавщини. Представники департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА, проектанти з Києва та Дніпра, голови територіальних об’єднаних громад, міських та районних адміністрацій, громадські активісти порушили болючу проблему: зниження рівня води у водоймах Полтавщини та радилися, як вирішити це питання, повідомили у міськраді.

За словами науковців, рівень води у річках знизився на 1-1,5мерти. Це призвело до зникнення води у колодязях в сільській місцевості, часте загоряння торф’яників та “цвітіння” малих річок. Такі невтішні наслідки, які щорічно прогресують, результат природних чинників і меліоративної діяльності, – констатують дослідники. Щоб зупинити екологічну катастрофу треба впроваджувати комплексні заходи. Представники наукових інститутів радять будувати шлюзи та розчищати русла річок, щоб регулювати в них рівень води. Таку роботу на Полтавщині розпочали на річках Коломак, Сула, а нині планують поширити цю практику на Говтву та Хорол,- розповів керівник Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА Ігор Піддубний. У бюджеті передбачені деякі кошти на вирішення екологічних проблем. На умовах співфінансування у кількох районах гроші на природоохоронні заходи змогли використати. Керівник департаменту закликав представників виконавчої гілки влади активізувати роботу у цьому напрямку.

За словами міського голови Сергія Соломахи, екологічне питання річки Хорол – постійно у полі зору. Однак, самотужки цю проблему не вирішити. Потрібен комплекс заходів.

“Річка – одне з тих місць де відпочивають і жителі і ті, хто приїжджають на курорт. Якщо ми втратимо річку, то нам не пробачать наші покоління. Зберегти річку в межах нашого міста – нічого не дасть, тому вирішили комплексно підійти до цього і розробити проект по всій території області. Ми вже частково вкладаєм кошти і будем вкладати, щоб зберегти нормальний екологічний стан нашої річки”,- сказав міський голова.

На сьогодні проведено ТЕО поліпшення гідрологічного та екологічного стану річки Хорол, виготовлено проект відновлення течії річки та благоустрою прибережних зон. Фахівці з Київського інституту обстежили 11 км русла річки Хорол та підготували проектну пропозицію. Вона передбачає механічне розчищення русла, створення річкового транспорту та облаштування кемпінгів.

За підсумками виїзного засідання, учасники круглого столу ухвали резолюцію до керівництва Полтавської області. Колективним зверненням представники територіальних громад просять керівників Полтавщини приділити більше уваги екологічним проблемам та відновленню середніх і малих річок, а також виділити кошти з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на реалізацію заходів по яких виготовлені проекти на умовах співфінансування.