ЄС розпочав проект “Підтримка реформи поліції в Україні”

Європейський Союз розпочав проект «Підтримка реформи поліції в Україні» (ПРПУ) вартістю 6 мільйонів євро. Він спрямований на покращення взаємодії поліції з громадою у 20 невеликих містах Київської, Харківської, Львівської областей, а також на підтримку реформ щодо охорони громадського порядку в Україні. Проект є продовженням діяльності Консультативної місії ЄС, і буде реалізовуватися протягом 18 місяців поліцією Швеції, Управлінням ООН з обслуговування проектів (UNOPS) за підтримки КМЄС.

До учасників церемонії відкриття проекту звернулися: Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінґареллі, заступник Голови Нацполіції України Костянтин Бушуєв, Голова Консультативної місії ЄС Кястутіс Ланчінскас, Посол Швеції в Україні Мартін Хаґстрьом, Заступник голови Департаменту з питань миротворчих операцій та розвитку міжнародної співпраці поліції Швеції Анн-Софі Якобссон, керівник UNOPS в Україні Армен Чобанян.

За словами Арсена Авакова, успішна реалізація проекту забезпечить не тільки більш ефективну роботу поліції, а і сприятиме підвищенню рівня довіри населення. «Ми плануємо почати цю роботу у трьох регіонах: Київ, Львів та Харків. Я зацікавлений, аби пілотні проекти були максимально успішними. Ми робимо системні кроки, і для нас ці питання є принциповими», – зазначив очільник МВС.

«Взаємодія поліції з громадою та забезпечення громадського порядку обрані пріоритетами проекту, тому що саме вони є головними чинниками прозорої та ефективної роботи поліції. Служба громаді та дотриманням прав людини мають бути основою роботи поліції, – заявив Кястутіс Ланчінскас. – Очікується, що 20 обраних для проекту відділів поліції стануть зразком для запровадження змін в інших невеликих містах України».

«Метою проекту є підтримка Національної поліції в її службі громадянам та дотриманні демократичних цінностей, які мають бути пріоритетами в роботі правоохоронців, – заявила Анн-Софі Якобссон. – Комунікація та забезпечення права на мирні зібрання, поліцейська діяльність на благо, а не проти людей, – це є основні принципи скандинавської моделі охорони громадського порядку».

Загальна інформація

Концепція взаємодії поліції з громадою (community policing) спрямована на покращення відносин між поліцією та місцевими мешканцями, наприклад, через створення консультативних груп, до яких залучатимуться представники місцевої громади, влади, бізнесу, релігійних установ. Модель “community policing” працює також на попередження та розкриття злочинів, адже особлива увага приділяється співпраці з громадою щодо виявлення причин злочинів.

Для покращення взаємодії поліції з громадою проект передбачає ремонт приймальних приміщень 20 поліцейських відділів – учасників проекту та передачу 15 поліцейських автомобілів. У рамках проекту також планується проведення тренінгів з лідерства для керівників вищої та середньої ланки поліції, а також навчання в інших сферах, наприклад, курси управління стресом.

Скандинавська модель охорони громадського порядку передбачає попередження насильства під час масових заходів (мітингів, спортивних заходів, тощо) шляхом постійного спілкування з натовпом, ретельного планування та аналізу ризиків. Основним принципом є сприяння проведенню мирних зібрань та підтримка демократичних прав громадян.

Проект спрямований на підтримку нової української моделі охорони громадського порядку, яка базуватиметься на скандинавському підході. До 420 поліцейських пройдуть спеціалізовані тренінги, а 60 з них стануть інструкторами. Задля підтримки поліції у запровадженні громадського порядку, правоохоронці також отримають засоби індивідуального захисту.

EU launches EUR 6 million project to support ‘model police stations’ in 20 Ukrainian districts and new model of public order policing based on Scandinavian approach

The EU launched a EUR 6 million project today with the name ‘Support to Police Reform in Ukraine’ (SPRU), which will strengthen community policing in 20 police districts in mid-sized towns in the Kyiv, Kharkiv and Lviv regions and support the reform of public order policing in Ukraine. It builds on activities already delivered by the EU Advisory Mission Ukraine (EUAM) and will be implemented – over 18 months – by the Swedish police and the United Nations Office for Project Services (UNOPS), with the support of EUAM.

At the launch event, speeches were delivered by the Minister of the Interior of Ukraine, Arsen Avakov, the Head of the EU Delegation to Ukraine, Hugues Mingarelli, Deputy Head of the National Police of Ukraine, Kostyantyn Bushuev, the Head of EUAM, Kęstutis Lančinskas, the Swedish Ambassador to Ukraine, Martin Hagström, Ann-Sofi Jakobsson, Deputy Head of Peace Support Operations and International Development Cooperation of the Swedish Police and the Head of UNOPS Office in Ukraine, Armen Chobanyan.

“Community policing and public order policing were selected as the priorities for the project as they are central to making policing more effective and more accountable to the public. Service to the public with full respect for human rights must always be the basis for policing,” said Mr Lančinskas. “It is also expected that the 20 police districts selected will function as model police stations for other mid-sized towns in Ukraine.”

“This project aims to support the National Police of Ukraine in its efforts to put citizens and democratic values at the heart of policing,” said Ms Jakobsson. “Facilitation of freedom of assembly and communication – policing for the people rather than of the people – are core principles of the Scandinavian public order policing approach.”



Background:

Community policing is a concept which aims to build strong links between the police and the community they serve, for example via Community Action Groups involving different community stakeholders, such as local authorities, local businesses, religious leaders, etc. It also encourages a holistic approach to preventing and solving crime, with an emphasis on working with the community to identify the causes of crime.

To improve the relationship between the police and public and support community policing efforts, reception areas of the 20 police stations selected for the project will be refurbished and up to 15 vehicles donated. Working with EUAM, the project will also provide training to promote leadership for senior and mid-level police managers as well as training in other areas such as stress management.

The Scandinavian approach to public order policing during mass events such as demonstrations or sports events aims to prevent and de-escalate conflict via constant communication with members of crowds and detailed planning and risk analyses. A core principle is to facilitate the exercise of peaceful assembly and democratic rights.

The project aims to support a new Ukrainian model for public order policing based on the Scandinavian approach. Up to 420 police officers will receive training, with 60 of these expected to become trainers in their own right. The project also foresees the donation of protective equipment to assist public order policing.