Експерт реаліті «На ножах-2» Діма Борисов розповів, у чому секрет смачної паски

Найкращий ресторатор України та експерт проекту «На ножах-2» на «1+1» Діма Борисов поділився фірмовим рецептом пасок.

“Пам’ятаю, як бабуся вставала о 6 ранку, щоб спекти паски. Вона їх випікала у формах, які робили з консервних банок. Рецепт бабусі я відновив по пам’яті. Він дуже схожий на італійську паску «Пандоро» на дріжджовому опарному тісті з родзинками. Головний секрет – вибрати правильні дріжджі. Вони обов’язково повинні бути живими, а не сухими. Тоді виходить пишна паска, яка довго стоїть і не сохне. Пекти паски мені зазвичай допомагають дітки”.

Сьогодні о 22.00 на «1+1» у новому випуску «На ножах-2» команда проекту вирушить до Тернополя, щоб допомогти ресторану здорового харчування «Каруна», який знаходиться у фітнес-центрі.

Закладом керує молода співвласниця Христина, її «права рука» – менеджер Надія, яка не вміє віддавати чіткі команди і не знаходить спільної мови з колективом. На кухні «Каруни» панує невизначеність, оскільки в закладі відразу два шеф-кухаря – майбутня теща власників Марія Михайлівна і Назар. Відносини Христини та Марії Михайлівни залишають бажати кращого, адже раніше теща керувала рестораном. Робочі відносини колективу «Каруни» тісно переплелися з родинними, що заважає ефективному керівництву закладом.

Цікаво, що під час зйомок у Тернополі Ольга Фреймут вирішила перевірити професіоналізм персоналу і влаштувала цікаву гру. Телеведуча перетворилася на нетактовну офіціантку, щоб змусити менеджера Надію – свого тимчасового «керівника» – проявити лідерські навички і стати більш суворою до своїх підлеглих.