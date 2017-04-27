Екс-півзахисник «Ворскли» заявлений на чемпіонат Полтавської області

Атакуючий півзахисник Іван Кривошеєнко офіційно внесений до заявки аматорського «Колоса» з села Лазірки. Цей колектив стане одним з семи учасників вищої ліги чемпіонату Полтавської області.

Про це повыдомляэ dynamo.kiev.ua.

Останній професійний клуб 32-річний Кривошеєнко був «Колос» з Ковалівки, який покинув в листопаді минулого року. Раніше уродженець Прилук встиг пограти за ЦСКА-2, донецький «Металург», «Іллічівець» та «Ворсклу».

Разом з Кривошеєнко кольори «Колоса» з Лазірко захищатимуть ще кілька досвідчених футболістів: Павло Куций (в минулому «Таврія», «Динамо-ІгроСервіс», «Олександрія»), Михайло Денисов ( «Рось», «Енергетик» Бурштин, «Зірка »,« Авангард »Краматорськ,« Мир »), Андрій Місяйло (« Гірник-Спорт »,« Кремінь »,« Макіїввугілля »), Олександр Ничипорук (« Ворскла »,« Сталь »Дніпродзержинськ,« Геліос »,« Шахтар »Свердловськ , «Гірник-Спорт»), Іван Романчук ( «Ворскла», «Кремінь», «Геліос», «Мир») і Сергій швачок ( «Полтава», «ЕНЕРГІЯ» Нова Каховка, «Гірник-Спорт», «Кристал ).