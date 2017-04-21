Дзюдоїст Георгій Зантарая приніс друге золото в скарбничку збірної України на чемпіонаті Європи

Георгій Зантарая виправився після невдачі в олімпійському Ріо-де-Жанейро, де він опинився поза межами п’єдесталу.

Представник збірної України Георгій Зантарая виграв золоту нагороду у ваговій категорії до 66 кілограмів на першості континенту з дзюдо, що стартувала у Варшаві. У фіналі український спортсмен переміг Адріана Гомбоца зі Словенії. Читайте також Перша медаль Насирова: збірна України стартувала на чемпіонаті Європи з дзюдо, вигравши золото Це друге золото для української збірної: першу нагороду сьогодні сенсаційно завоювала16-річна Дарина Білодід у ваговій категорії до 48 кг у жінок. Георгій Зантарая реабілітувався за провал на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро влітку 2016 року, де у нашого спортсмена були великі плани на медаль. З двома золотими нагородами Україна одноосібно лідирує у медальному заліку після першого дня змагань чемпіонату Європи.

За матеріалами інтернет видань.