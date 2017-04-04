2017 04 04 16:29:56

Двоє лубенців зберігали вдома зброю та боєприпаси (ФОТО)

Нещодавно поліцейські отримали інформацію про те, що двоє жителів міста за місцем проживання можуть зберігати вогнепальну зброю.

За обома фактами були відкриті кримінальні провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

За місцем проживання фігурантів провели санкціоновані судом обшуки.

Зокрема, за місцем проживання 29-річного містянина поліцейські виявили та вилучили 37 патронів калібру 7,62 мм, світлошумову гранату, гвинтівку Мосіна, та гранату РГД.

У помешканні 46-річного чоловіка виявили та вилучили мисливський обріз, кастет та декілька патронів.

Нині у рамках відкритих кримінальних проваджень з’ясовується походження зброї і боєприпасів та мету їх зберігання.

«Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження, – зазначив начальник Лубенського відділу поліції Володимир Федан. – Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.