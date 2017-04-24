ДТП у Полтаві: є постраждалі (ФОТО)

У Полтаві зіткнулися 2 автомобілі. Подія сталася сьогодні, близько 11:30 на перехресті вулиць та П. Юрченка Маршала Бірюзова (зуп. «11 школа»). Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.

За попередньою інформацією, зіштовхнулися 2 автомобілі: «Форд» та «ВАЗ». У результаті ДТП травмовано 2 дітей (2002 та 2014 р.н), пасажирів автомобіля «Форд».

Крім того, тілесні ушкодження отримав водій автомобіля «ВАЗ».

Неповнолітніх, їх матір та водія «ВАЗу» каретою швидкої доставлено до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група відділення поліції №1. Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.