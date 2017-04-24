Ви тут:
Головна сторінка > Полтавщина > ДТП у Полтаві: є постраждалі (ФОТО)
18118717_1052715561497398_4337799191680417050_n Полтавщина Суспільство 

ДТП у Полтаві: є постраждалі (ФОТО)

ДТП у Полтаві: є постраждалі (ФОТО)

 

У Полтаві зіткнулися 2 автомобілі. Подія сталася сьогодні, близько 11:30 на перехресті вулиць та П. Юрченка Маршала Бірюзова (зуп. «11 школа»).  Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.

18058146_1052716141497340_972208395944868599_n

За попередньою інформацією, зіштовхнулися 2 автомобілі: «Форд» та «ВАЗ». У результаті ДТП травмовано 2 дітей (2002 та 2014 р.н), пасажирів автомобіля «Форд».

Крім того, тілесні ушкодження отримав водій автомобіля «ВАЗ».

Неповнолітніх, їх матір та водія «ВАЗу» каретою швидкої доставлено до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група відділення поліції №1. Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.

Читайте також