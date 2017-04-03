2017 04 03 21:31:34

Досвід Полтавщини із впровадження Закону України «Про співробітництво територіальних громад» або механізм міжмуніципальної співпраці як рушійна сила реформи Децентралізації

Розвиток співробітництва територіальних громад є одним з кроків на шляху реформування місцевого самоврядування і об’єднання громад. Метою такого співробітництва є підвищення якості надання послуг населенню, розвитку територій та добробуту громад на основі спільних інтересів та цілей.

З початку імплементації Закону України «Про співробітництво територіальних громад» міжмуніципальне співробітництво розглядалося як один з елементів комплексної реформи місцевого самоврядування.

Департаментом економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації підготовлено тезисну інформацію, для тих, хто ще не долучився та має зацікавленість у використанні інструменту міжмуніципальної співпраці.

Нормативне підґрунтя. В першу чергу в нагоді стане інформація розміщена у відповідному розділі сайту Мінрегіону України (http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/spivrobitnytstvo/)

Закон України «Про співробітництво територіальних громад» визначає організаційні, фінансові, бюджетні та інші форми відносин між територіальними громадами з метою об’єднання для вирішення спільних завдань.

Суб’єктами співробітництва – територіальні громади сіл, селищ, міст. Територіальні громади здійснюють співробітництво через сільські, селищні та міські ради. Ініціатори співробітництва може виступати сільський, селищний, міський голова, депутати сільської, селищної, міської ради, члени територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.

Відповідно до наказу Мінрегіон від 27.08.2014 року № 233, яким затверджено Примірні форми договорів про співробітництво територіальних громад, пропонуємо найбільш оптимальну форму співробітництва, а саме – утворення суб’єктами співробітництва спільних комунальних підприємств, установ та організацій – спільних інфраструктурних об’єктів.

Етапи процесу організації співробітництва територіальних громад

1) ініціювання співробітництва: на розгляд місцевої ради (сільської, селищної чи міської): виноситься пропозиція щодо ініціювання співробітництва з іншими територіальними громадами.

2) вирішення питання щодо надання чи ненадання згоди на організацію співробітництва: сільська, селищна чи міська рада після отримання письмової пропозиції про ініціювання співробітництва від ініціатора співробітництва зобов’язана вчинити низку законодавчо передбачених дій, а саме:

– доручити своєму виконавчому комітету з’ясувати доцільність внесеної пропозиції в контексті її відповідності інтересам та потребам територіальної громади;

– дати належний висновок.

Рішення про надання згоди на організацію співробітництва чи відмову в наданні такої згоди сільська, селищна, міська рада повинна приймати на підставі отриманого висновку виконавчого комітету.

3) розгляд отриманої пропозиції від ініціатора співробітництва про початок переговорів: прийняте в установленому порядку сільською, селищною, міською радою рішення про надання згоди на організацію співробітництва є підставою для сільського, селищного, міського голови для початку переговорів між потенційними суб’єктами співробітництва про його організацію та утворення комісії з підготовки проекту договору про співробітництво.

Сільський, селищний, міський голова, що представляє територіальну громаду, надсилає пропозицію про початок переговорів з питань організації співробітництва сільським, селищним, міським головам, що представляють відповідні територіальні громади – потенційних суб’єктів співробітництва, та забезпечує утворення комісії, до складу якої входять представники відповідних територіальних громад.

Сільський, селищний, міський голова за рішенням сільської, селищної, міської ради забезпечує протягом 60 днів з дати надходження пропозиції про початок переговорів з питань організації співробітництва її вивчення, оцінку виконавчими органами сільської, селищної, міської ради щодо відповідності потребам територіальної громади, а також проведення громадського обговорення такої пропозиції, після чого вона подається на розгляд відповідної ради для прийняття рішення про надання згоди на організацію співробітництва чи відмову та делегування представника (представників) до комісії.

4) утворення комісії та підготовка проекту договору про співробітництво. Склад комісії затверджується спільним розпорядженням сільських, селищних, міських голів, що представляють територіальні громади – суб’єктів співробітництва. Комісія готує протягом 60 днів з дати її утворення проект договору про співробітництво.

5) громадське обговорення проекту договору про співробітництво. Сільські, селищні, міські голови забезпечують протягом 15 днів проведення громадського обговорення підготовленого комісією проекту договору про співробітництво, за результатами якого сільські, селищні, міські голови вносять питання про схвалення його проекту на розгляд відповідних рад.

6) схвалення проекту договору про співробітництво:

Рішення про схвалення проекту договору про співробітництво приймається сільськими, селищними, міськими радами протягом 30 днів з дати проведення громадського обговорення його проекту.

7) укладення договору про співробітництво:

Договір про співробітництво укладається у письмовій формі сільськими, селищними, міськими головами після схвалення його проекту відповідними сільськими, селищними, міськими радами.

Кожний етап передбачає вчинення необхідних дій розпорядчого чи організаційного – погоджувального характеру уповноваженими суб’єктами з метою досягнення поставлених проміжних та підсумкових цілей.

Органи місцевого самоврядування Полтавщини активно долучилися до процесу такого співробітництва. Велику і позитивну роль у впроваджені цього механізму відіграло впровадження проекту «Реформа управління на сході України», що виконується Німецьким товариством з міжнародного співробітництва GIZ.

З метою імплементації Закону України «Про співробітництво територіальних громад» Полтавська область була обрана була обрана пілотним регіоном для відпрацювання методології реалізації спільних проектів декількох територіальних громад, направлених на вирішення їх актуальних проблем.

В рамках Проекту за спільної ініціативи Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, облдержадміністрації та обласної ради було проведено Конкурс та відібрано п’ять проектів – переможців, які отримали грантове співфінансування від Проекту GIZ на загальну суму – 100 тис. євро. у 2015 році.

Цими проектами стали:

1. „Сміттєва революція в громадах м. Червонозаводське, с. Токарі та с. Піски, як приклад вдалого співробітництва територіальних громад”;

2. „Запровадження єдиної схеми збору та поводження з твердими побутовими відходами в Ковалівській, Новоселівській та Куликівській сільських громадах Полтавського району”;

3. „Муніципальне співробітництво: цілеспрямований соціальний захист громадам Решетилівського району – спільна ініціатива Малобакайської, Жовтневої та Плосківської сільських рад”;

4. „Оновлення життя місцевої пожежної охорони – запорука безпечної життєдіяльності сільських громад Семенівського району – спільна ініціатива Грошинської, Погребняківської, Худоліївської, Степанівської, Оболонської, Наріжанської, та Іванівської сільських рад”;

5. „Об’єднання зусиль громад заради чистого довкілля Пирятинського району – спільна ініціатива Пирятинської міськради, Білоцерківської, Великокручанської, Дейманівської, Каплинівської, Олександрівської, Сасинівської та Харківецької сільських рад”.

Успіхи цих проектів представлено у відеороликах, які доступні для перегляду на порталі Децентралізація Влади (http://decentralization.gov.ua/video/category/tag/).

За даними Реєстру договорів про співробітництво територіальних громад, який веде Мінрегіонбуд, (доступний http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reyestr/), з 78 зареєстрованих договорів по Україні , 34 – діють у Полтавській області (укладено у 2015 р. – 14; у 2016 р – 17; у 2017 – 3).,

Договори укладені територіальними громадами області у Гадяцькому, Гребінківському, Диканському, Котелевському, Кременчуцькому, Лохвицькому, Лубенському, Машівському, Миргородському, Новосанжарському, Оржицькому, Пирятинському, Полтавському, Решетилівському, Семенівському, Чутівського та Чорнухинському районах.

Відповідно 27 договорів мають за мету реалізацію спільних проектів, 5 – спільне фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва організацій комунальної форми власності, 2 – делегування одному із суб’єктів співробітництва виконання одного чи кількох завдань з передачею йому відповідних ресурсів.

Пріоритети громад, щодо започаткування міжмуніципального співробітництва розподілились наступним чином: забезпечення пожежної охорони; ремонт школи; модернізація амбулаторії загальної практики сімейної медицини; розвиток спортивної бази; вирішення проблем транспортного сполучення; екологічні питання та питання поводження з ТПВ; забезпечення надання адміністративних послуг; фінансування дошкільного закладу; створення архівної установи; ремонт доріг; забезпечення високошвидкісним Інтернетом.

Суб’єктами договорів про співробітництво територіальних громад є 5 міських та 124 сільських, селищних рад, тобто до використання ММС інструмент використовую майже 25% територіальних громад області.

Громади Полтавщини не зупиняються на досягнутому. З використанням механізму міжмуніципального співробітництва на території Новосанжарського району за фінансової грантової підтримки швейцарсько-українського Проекту «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO) реалізується пілотний проект із вдосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами.

Цей проект буде впроваджено в рамках Стратегії поводження з твердими побутовими відходами у Полтавському субрегіоні, що була розроблена за допомоги іноземних та українських експертів з використанням німецького та чеського досвіду за проектом GIZ «Реформа управління на сході України».

З метою виконання Стратегії та за ініціативи голови облдержадміністрації Валерія Головка 07 жовтня 2016 року відбулось підписання Меморандуму про співробітництво з реалізації Субрегіональної стратегії поводження з відходами для Полтавської області. Угоду підписали: Полтавська облдержадміністрації, Полтавська обласна рада, Полтавська міська рада, керівники органів місцевого самоврядування та райдержадміністрації, що входять в Субрегіон, а саме: Полтавського, Карлівського, Машівського, Новосанжарського та Чутівського районів.

Містом Миргород проводиться активна робота щодо розробки Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону на 2017-2026 роки, до участі в якій залучені 10 сільських рад.

Наразі проводиться підготовча робота до підписання договору про співробітництво громад щодо розробки та реалізації Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону на 2017-2026 роки”.

Реалізація даного завдання відбувається у тісній співпраці з експертами проекту українсько-канадського проекту “Партнерство для розвитку міст” (ПРОМІС), впровадженого Федерацією Канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Уряду Канади через Канадське Міністерство закордонних справ, торгівлі і розвитку, підтриманий також Мінекономрозвитку і торгівлі України.

Для тих, хто має зацікавленість та хоче отримати більше інформації щодо міжмуніципальної співпраці, експертами проектів міжнародно-технічної допомоги, які тісно співпрацюють з Полтавською облдержадміністрацією розроблено методичні посібники, які розміщені у вільному доступі.

Навчально-методичний посібник, підготовлений в рамках проекту «Реформа управління на сході України», що виконується GIZ – http://www.ims-ukraine.org/sites/default/files/IMC.pdf

Методичний посібник «Планування міжмуніципальної системи інтегрованого поводження з твердими побутовими відходами» розроблений в рамках швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO – http://despro.org.ua/despro/DsprZ_elektr_small.pdf

Резюмуючи вищевикладене, необхідно відмітити, що завдяки позитивному впровадженню проектів в рамках імплементації Закону України «Про співробітництво територіальних громад» продовжуються і процеси їх подальшого об’єднання.

Облдержадміністрація всіляко підтримує розвиток міжмуніципального співробітництва, в тому числі надаючи роз’яснення, та консультативну допомогу громадам області щодо укладення таких договорів.

Сподіваємось ця інформація стала у нагоді, чекайте на нові новини з історіями успіху громад Полтавщини в тому числі в рамках реалізації проектів та програм міжнародно-технічної допомоги.

Підготовлено: Відділ міжнародно-технічної допомоги та інвестиційної діяльності Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації