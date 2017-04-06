2017 04 06 07:26:26

Доба в АТО: 29 обстрілів позицій ЗСУ, 2 український військових поранено

Провокаційні обстріли позицій сил АТО не припиняються. Незважаючи на усі домовленості, російсько-терористичні підрозділи режиму «Тиші» не дотримуються. За минулу добу зафіксовано 29 обстрілів позицій українських захисників. Двоє українських воїнів отримали поранення.

Найбільшу вогневу активність противник проявляв біля Маріуполя. З мінометів калібру 82мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по позиціях наших військ у районі Красногорівки. По опорних пунктах поблизу Павлополя та Водяного – з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Захисників Марїнки обстрілював з гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Новотроїцького, Красногорівки та Водяного активно діяли ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку найбільша кількість обстрілів була зафіксована під Авдіївкою, захисників якої ворог протягом доби неодноразово накривав вогнем мінометів калібру 82мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Захисників Зайцевого та Пісків противник обстрілював з кулеметів та стрілецької зброї, також по українських воїнах вели вогонь ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, з мінометів калібру 120мм, були обстріляні позиції поблизу Сизого, а зі станкових протитанкових гранатометів ворог вів вогонь по захисниках Новоолександрівки.

Незважаючи на збройні провокації, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму «Тиші» і вогонь у відповідь не відкривали.