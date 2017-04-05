2017 04 05 09:16:40

Доба на Полтавщині: 68 крадіжок, 12 шахрайств, 5 наркозлочинів

За добу, з 04 на 05 квітня 2017 року, в Полтавській області зареєстровано 121 повідомлення про злочинні посягання, з них 25 розкрито.

За вказаний період скоєно 1 умисне тяжке тілесне ушкодження, 2 грабежа, 68 крадіжок, 12 шахрайств, 1 незаконне заволодіння автомототранспортом, 5 наркозлочинів.

На автодорогах області сталося 1 ДТП, 3 осіб травмовано.

Всього на Полтавщині померло 39 осіб, скоєно 1 самогубство.

Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини вчинення злочинів або порушення правопорядку: (0532) 51-77-57 або 10