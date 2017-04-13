До кінця року понад 600 будинків у Полтаві обладнають прибудинковими лічильниками

У Полтаві до кінця року планують обладнати понад 600 будинків прибудинковими лічильниками. Про це на прес-конференції, розповів заступник генерального директора “Полтаватеплоенерго” Роман Кашин.

“З 1 січня у Полтаві було встановлено 40 прибудинкових лічильників. До кінця року планується ще 600. Полтавці не проти проведення таких робіт”, – повідомив Роман Кашин.

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