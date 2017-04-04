2017 04 04 18:20:57

“Дівчинці, яка народилася 4 квітня 1953 року, дали ім’я Квітка”: підбірка проникливих українських пісень у виконанні Квітки Цісик

Сьогодні свій 64-й День народження могла би відсвяткувати Квітка Цісик, жінка, яка без перебільшення прославила українську пісню на весь світ. Проте, нажаль, 29 березня 1998 року в Нью-Йорку, не доживши 5 днів до свого 45-річчя, її життя обірвалось через тяжку хворобу – рак молочної залози.

Дівчинці, яка народилася 4 квітня 1953 р. у Нью-Йорку в сім’ї емігрантів з України, дали ім’я Квітка. І саме ніжною квіткою розквітне її дар у майбутньому. Батько — скрипаль, що навчався у Львівській консерваторії, був її першим вчителем із музичної освіти, а сестра Марія Цісик — піаністка, згодом акомпанувала Квітці на концертах.

У США Квітка Цісик стала широко відома під ім’ям КейСі, бо вона озвучувала рекламні джинґли таких відомих компаній як «Coca-cola», «American Airlines», «McDonald’s», «Ford». Автомобільна корпорація «Ford Motor» навіть зробила її не тільки голосом, але й обличчям своєї рекламної кампанії. КейСі також співала на бек-вокалі у таких зірок, як Майкл Джексон та Вітні Г’юстон. В 1978 році за саундтрек до фільму «You Light Up My Life» вона мала б отримати премію «Оскар» за кращу пісню. Але через юридичну тяганину ця найпрестижніша кінопремія світу дісталася іншій співачці.

«Kvitka — Songs of Ukraine» та «Kvitka — Two Colors» — перші сольні альбоми Цісик, які були родинними проектами. Її чоловік, Ед Ракович, інженер звукозапису, що навіть вивчив заради коханої українську, вклав власні кошти і продюсував їх.

Саме в Україні Квітка Цісик завоювала щиру любов мільйонів слухачів. Її платівка контрабандою у 80-ті роки минулого сторіччя потрапила до тоді ще радянської країни, де клеймо «націоналіст» ставили лише за володіння рідною мовою. Люди таємно робили копії і передавали один одному, натхнені проникливим виконанням знайомих пісень.

Текст: за матеріалами інтернет-джерел.

Пропонуємо до вашої уваги підбірку українських пісень у талановитому виконанні дивовижної Квітки: