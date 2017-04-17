13-річну дівчинку на Полтавщині травмувало колесо, що відлетіло від авто

17 квітня об 11.40 на проспекті Лесі Українки Кременчука на ходу у машини відірвалося колесо, яке полетіло в дівчинку з батьком, що йшли узбіччям дороги.

Як повідомляє прес-служба поліції, на місце відразу прибули екіпажі патрульної поліції та слідчі Кременчуцького відділу поліції. В автомобіля Nissan Bluebird, яким керував 30-річний кременчужанин, під час руху від’єдналося заднє ліве колесо.

Воно завдало тілесних ушкоджень 13-річній дівчинці, яка йшла разом з батьком узбіччям дороги.

Неповнолітню госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями – забій лівого стегна, підозра на закритий перелом лівого стегна і зсадини колін.

За фактом пригоди вирішується питання про відкриття кримінального провадження.