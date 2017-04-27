Децентралізація на Полтавщині

Як змінилась суспільна думка щодо об’єднаних громад в районах та містах області, недовірливе громадське ставлення до реформи місцевого самоврядування.

Полтавщина є прикладом успішного впровадження реформи децентралізації, оскільки область знаходиться в десятці областей по кількості утворених об’єднаних територіальних громад.

І якщо перші кроки до реформи децентралізації були боязкими і нерішучими, то зараз, коли минуло два роки і можна побачити результати об’єднаних громад, значно збільшилося число тих, хто прагне розвиватися у нових умовах, отримувати нові повноваження та фінансові ресурси.

Процес добровільного об’єднання громад підштовхують два важливі стимули, які держава надає новоствореним ОТГ. По-перше, це додаткові фінансові ресурси – як від держави у вигляді субвенцій, так і від нових джерел надходжень до місцевих бюджетів, що ОТГ отримують у своєму новому статусі. По-друге, це значно більша самостійність органів місцевого самоврядування в ухваленні рішень і можливість самостійно розв’язувати проблеми своїх громад, спираючись на власні ресурси.

І саме досвід функціонування перших 12 ОТГ, які з 1 січня 2016 року отримали нову структуру надходжень бюджетів та державні субвенції, які раніше йшли до районних бюджетів, став яскравим взірцем та прикладом для наслідування іншими громадами, які на початку реформу скептично ставилися до реформаторських змін.

Ефективний управлінський менеджмент новообраних перших голів об’єднаних громад, перші реалізовані проекти змінили думку опонентів реформи децентралізації. Дія цього фактору стала більш вираженою під кінець року, коли мешканці звичайних громад змогли побачити перші результати роботи сусідніх ОТГ.

Кількість сформованих об’єднаних територіальних громад. Виборчі процеси в громадах.

На сьогодні на Полтавщині сформовано 27 ОТГ, з яких:

 18 – на прямих міжбюджетних відносинах;

 2 – Рокитянська та Великобагачанська ОТГ Великобагачанського району готуються до проведення перших виборів голів та депутатів місцевих рад, які відбудуться в 30 квітня;

 7 – Дмитрівська, Сенчанська, Новогалещинська, Гребінківська, Бутенківська, Нехворощанська та Драбинівська чекають призначення Центральною виборчою комісією України перших виборів голів та депутатів місцевих рад.

Очікується, що вибори в цих громадах відбудуться в II півріччі цього року.

По 1 громаді – Ланівська ОТГ Карлівського району – очікуються остаточні сесійні рішення про добровільне об’єднання рад.

За даними щотижневого моніторингу Полтавська область – на 6 місці за кількістю сформованих об’єднаних громад.

Активність районів в процесах добровільного об’єднання громад.

Найбільше об’єднаних громад сформовано в Кременчуцькому районі – 6 ОТГ (Омельницька, Піщанська, Пришибська, Недогарківська, Новознам’янська, Дмитрівська). Далі за рівнем активності: Великобагачанський р-н – 3 ОТГ, Хорольський – 3, Новосанжарський – 2, Гадяцький – 1, Глобинський – 1, Гребінківський – 1, Козельщинський –1, Лохвицький – 1, Лубенський – 1, Чутівський – 1, Шишацький – 1, Миргородський -1, Пирятинський – 1, Решетилівський – 1, Семенівський -1, Кобеляцький – 1, Карлівський – 1.

Жодної громади поки що в Диканському, Зінківському, Котелевському, Оржицькому, Полтавському, Чорнухинському та Машівському районах.

Як змінилися місцеві бюджети громад після об’єднання? Наскільки зросла державна підтримка розвитку громад?

Саме після об’єднання доходи бюджетів новостворених громад зросли в 4 рази і склали у 2016 році 542 млн грн (у 2015 році – 132 млн грн).

Власні доходи зросли у 2,5 рази і склали 333 млн грн.

Фінансову державну підтримку отримали об’єднані територіальні громади у вигляді субвенції на розвиток інфраструктури, розмір якої у 2016 році для Полтавської області становив майже 57 млн грн.

Окрім цього, ОТГ отримали освітню (95 млн грн) та медичну субвенції (53 млн грн).

Проектна діяльність об’єднаних громад. Які найбільш масштабні проекти? Які ОТГ змогли залучити найбільше грантових коштів і на які цілі?

Завдяки фінансовій самодостатності об’єднаними територіальними громадами у 2016 році реалізовано понад 110 проектів, які спрямовані на всебічне покращення умов життя населення: це і розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури, і капітальні ремонти та реконструкції дошкільних, загальноосвітніх, медичних та культурних закладів, і розбудова мережі центрів надання адміністративних послуг, і поліпшення матеріально-технічної бази комунальних підприємств громад, і багато іншого.

Найбільше проектів втілили в життя в Омельницькій ОТГ — 28. На другому місці — Новознам’янська — 19, у Глобинській — 13, у Клепачівській та Шишацькій — по 11, а в Пирятинській — 10.

ОТГ Полтавщини активно співпрацюють з проектами міжнародної технічної допомоги. Найактивнішими, тобто тими, хто зміг залучити найбільші обсяги коштів для реалізації проектів розвитку своїх громад, є Омельницька, Пирятинська та Шишацька ОТГ.

Одними з масштабних проектів є розпочаті в 2016 році 2 пілотні проекти по влаштуванню Центрів Громадської безпеки в Шишацькій та Білоцерківській ОТГ. Не менш важливими є інвестиційні проекти по реконструкції вільних (непристосованих) приміщень для розміщення ЦНАПів в Омельницькій та Пирятинській об’єднаних громадах. Фінансова підтримка цих проектів в повній мірі надається Німецьким товариством міжнародного співробітництва(GIZ).

У рамках проекту «Підтримка реформи децентралізації в Україні», який також виконується німецьким товариством (GIZ), у Шишацькій ОТГ реалізується пілотний проект зі створення та апробації віддалених точок доступу до адміністративних послуг з забезпеченням автоматизованого доступу до Державних реєстрів України для обслуговування громадян, що проживають на дальній відстані від центру об’єднаної громади.

Окрім цього, 8 інвестиційних проектів реалізовано в ОТГ за підтримки державного фонду регіонального розвитку. Зокрема, з метою забезпечення належних умов перебування одиноких людей похилого віку розпочато реконструкцію нежитлової будівлі в смт Семенівка (Семенівська ОТГ). У Шишацькій ОТГ проведено реконструкцію та утеплення Михайликівської загальноосвітньої ЗОШ I-III ступенів.

Глобинська об’єднана територіальна громада стала переможцем конкурсного відбору на фінансування створення та модернізації ЦНАПів в об’єднаних територіальних громадах, що відбувся в рамках програми «U-LEAD з Європою: програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» у березні 2017 року.

Перебіг децентралізації освітньої сфери в ОТГ.

Завдяки своєму об’єднанню громади отримали доступ не тільки до нових ресурсів, а і до нових повноважень. Процес децентралізації передбачає реформування не лише бюджетних відносин, а й усіх сфер життя.

В контексті реформи децентралізації відбувається і реформування освіти, яка передбачає формування освітніх округів та опорних навчальних закладів.

На сьогодні опорні школі успішно функціонують у Шишацькій, та Решетилівській ОТГ.

У Шишацькій ОТГ за рахунок освітньої субвенції проведено капітальний ремонт приміщення опорного закладу – Шишацької спеціалізованої школи імені В.І. Вернадського. Окрім цього, придбано обладнання для комп’ютерного, біологічного, географічного класі. Відповідно до угоди між Урядами Китайської Народної Республіки і України, школа отримала від КНР 15 комп’ютерів. Але зусилля громади були направлені на покращення умов навчання не тільки в опорному закладі, а й у його філіях, де проведені поточні та капітальні ремонти приміщень, замінені вікна та двері, перекрито дах.

У Пирятинській ОТГ також заплановано створення опорної школи.

Крім того, триває процес визначення освітніх закладів для створення на їх базі опорних шкілу Глобинській, Білоцерківській, Скороходівській та Засульській ОТГ.

Але формування опорних закладів передбачає не лише покращення технічного станубудівель та приміщень навчальних закладів, а й важливим є організація підвезення учнів з віддалених місць до опорних закладів.

Не менше уваги приділяється і дошкільним навчальним закладам.

Які зміни відбуваються в ОТГ в контексті реформування медичної галузі?

У процесі децентралізації об’єднаним громадам передані повноваження щодо управління первинною ланкою медичної допомоги. Це найважливіший рівень контакту людини, сім’ї, суспільства з національною системою охорони здоров’я, який максимально приближує медичну допомогу до мешканців сіл.

На сьогодні в Україні на первинному рівні починають і закінчують лікування лише до 30% пацієнтів у містах і до 50% пацієнтів у сільській місцевості. Як наслідок, спостерігаємо високі рівні пізнього виявлення тяжких хвороб та ускладнень хронічних захворювань, що зумовлює надмірну потребу у дорогому спеціалізованому лікуванні. Шляхом вирішення даної проблеми є створення Центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), які надаватимуть якісну медичну допомогу саме на первинному рівні.

ЦПМД – це велика структура, яка крім медичної частини, має велику адміністративну складову.

Велику роботу у цьому напрямку проведено Шишацькою ОТГ.

У громаді не просто створили ЦПМСД, об’єднавши навколо нього 8 фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП), а ще й стали учасниками пілотного проекту Світового банку щодо забезпечення закладів первинної медицини якісним і сучасним обладнанням.

Нещодавно в Глобинській ОТГ також прийнято рішення про створення ЦПМСД.

Інший спосіб вирішення цієї проблеми знайдено в Кременчуцькому районі: 4 ОТГ в рамках міжмуніципального співробітництва об’єдналися з метою створення власного ЦПМСД.

Активна теперішня проектна діяльність ОТГ є реальним свідченням змін на краще та відчутні кожному мешканцю громади.

Головне завдання на цей рік – прискорення формування спроможних громад, актуалізація Перспективного плану з максимальним охопленням всієї території області та повномасштабне впровадження секторальних змін в усіх сферах суспільного життя.