Держрибагентство шукає заступника керівника рибного патруля Полтавщини

4 квітня стартував прийом документів на посади заступників керівників рибоохоронного патруля в 6 областях України. Йдеться про Закарпатську, Луганську, Чернівецьку, Житомирську, Запорізьку і Полтавську області.

Станом на початок квітня рибоохоронний патруль працює вже в 13 регіонах України. Патрульні патрулюють водойми та проводять рибоохоронні рейди із затримання порушників правил рибальства, перевіряють діяльність рибалок-промисловиків та законність походження риби у точках продажу і на ринках, співпрацюють з громадськістю.

Заступники рибоохоронного патруля будуть набиратись на основі відкритого конкурсу, пройдуть фахове навчання, курси підвищення кваліфікації. Рибний патруль є органом із якісно новими стандартами роботи. Його створено замість ліквідованих органів рибоохорони (рибінспекції), що були об’єктом численних нарікань з боку рибалок. Це використання європейського досвіду, сучасне оснащення та відкритість перед суспільством.

Нагадуємо, в 2017 році вперше за багато років держава створила необхідні умови для ефективної рибоохоронної роботи, йдеться про забезпечення патрульних паливно-мастильними матеріалами та сучасною технікою. Зарплата патрульних складатиме 7-8 тис грн.

Для участі в конкурсі необхідно подати наступні документи:

– Копію паспорта громадянина України.

– Письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

– Письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

– Копію документа (документів) про освіту.

– Заповнену особову картку встановленого зразка.

– Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за попередній рік.

Інформацію щодо посадових обов’язків, кваліфікаційних вимог можна переглянути за посиланням .

Документи на участь у конкурсі приймаються за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 45-А до 18 год. 00 хв. 20 квітня 2017 року (включно).

Конкурс на зайняття вакантних посад до рибного патруля відбудеться відповідно до вимог Закону «Про державну службу» у новій редакції, включатиме електронне тестування та співбесіду і буде максимально прозорим та зрозумілим для суспільства.