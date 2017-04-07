2017 04 07 15:32:36

Державні аудитори виявили фінансові порушення у Кременчуцькому коледжі транспортної інфраструктури

Порушення на загальну суму майже 1,2 млн грн виявили фахівці Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області під час ревізії фінансово-господарської діяльності Державного вищого навчального закладу “Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури”. Порушення на загальну суму майже 1,2 млн грн виявили фахівці Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області під час ревізії фінансово-господарської діяльності Державного вищого навчального закладу “Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури”.

Серед виявлених найбільш поширеним є порушення щодо нарахування і виплати працівникам коледжу заробітної плати. Загалом таких порушень встановлено на суму майже 852 тис. грн. Повідомляють в прес-службі Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області.

Варто зазначити, що не проведення заходів щодо оптимізації використання фонду оплати праці та отримання додаткових надходжень: плати за проживання у гуртожитку сторонніх фізичних осіб, за навчання на контрактній основі – призвело до недоотримання навчальним закладом коштів на загальну суму 96,4 тис. грн.

За порушення бюджетного законодавства та законодавства з фінансових питань, у відношенні директора коледжу складені протоколи про адміністративну відповідальність, а навчальному закладу зупинено операції з бюджетними коштами на рахунках.

Матеріали ревізії передано Головному Управлінню Національної поліції в Полтавській області.