Державні аудитори виявили фінансові порушення у Кременчуцькому коледжі транспортної інфраструктури
Порушення на загальну суму майже 1,2 млн грн виявили фахівці Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області під час ревізії фінансово-господарської діяльності Державного вищого навчального закладу “Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури”.
Серед виявлених найбільш поширеним є порушення щодо нарахування і виплати працівникам коледжу заробітної плати. Загалом таких порушень встановлено на суму майже 852 тис. грн. Повідомляють в прес-службі Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області.
Варто зазначити, що не проведення заходів щодо оптимізації використання фонду оплати праці та отримання додаткових надходжень: плати за проживання у гуртожитку сторонніх фізичних осіб, за навчання на контрактній основі – призвело до недоотримання навчальним закладом коштів на загальну суму 96,4 тис. грн.
За порушення бюджетного законодавства та законодавства з фінансових питань, у відношенні директора коледжу складені протоколи про адміністративну відповідальність, а навчальному закладу зупинено операції з бюджетними коштами на рахунках.
Матеріали ревізії переданоГоловному Управлінню Національної поліції в Полтавській області.
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