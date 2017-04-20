Державна міграційна служба України запровадила сервіс онлайн перевірки за базами недійсних документів

nd.dmsu.gov.ua 6 квітня Голова Державної міграційної служби Україні Максим Соколюк презентував новий онлайн-сервіс. Сервіс доступний на сайті міграційної служби за посиланням:

За допомогою нового онлайн-сервісу можливо швидко та безкоштовно зробити перевірку у базах даних недійсних, викрадених або втрачених паспортів міграційної служби та МВС.

Як зазначив під час презентації Максим Соколюк, сервіс буде особливо корисним для громадян та організацій, які довіряють свої кошти та/або майно іншим громадянам і покликаний викорінити окремі види шахрайства за допомогою підроблених паспортів.

Найбільш відомим видом шахрайських оборудок є отримання кредитів та позик за чужими документами, у яких переклеєна фотокартка, але є і інші схеми, наприклад у взаємовідносинах орендар-орендодавець житла, прокат обладнання та інструментів тощо.

Враховуючи слабкий захист від підроблення паспортів зразка 1994 року (книжечок), з січня 2016 року в Україні запроваджено новий біометричний ID-паспорт, проте поступова заміна документів триватиме кілька років, отже новий онлайн-сервіс дозволить уникнути будь-яких зловживань у сфері обігу паспортів старого зразка.

Максим Соколюк зазначив, що на сьогодні сервіс містить інформацію про більш ніж 950 тисяч недійсних документів і оновлюється щодоби. Сервіс наразі працює у тестовому режимі і у випадку виявлення помилок у його роботі громадяни можуть інформувати міграційну службу за допомогою форми зворотного зв’язку.

Станом на початок квітня в Україні оформлено загалом майже 500 тисяч ID-паспортів, новий паспорт містить електронний чіп з даними, його неможливо підробити, окрім того ID-паспорт є зручним у користуванні та зносостійким.