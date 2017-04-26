Депутати Полтавської облради вперше за кілька років погодили отримання спецдозволу нафтогазовій компанії

Сьогодні, під час засідання п`ятнадцятої сесії Полтавської облради сьомого скликання, депутати вперше за кілька років погодили отримання спецдозволу компанії на геологічне вивчення, у тому числі дослідно – промислову розробку, з подальшим видобуванням природного газу, конденсату та нафти.