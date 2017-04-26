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Депутати Полтавської облради вперше за кілька років погодили отримання спецдозволу нафтогазовій компанії

Депутати Полтавської облради вперше за кілька років погодили отримання спецдозволу нафтогазовій компанії

Сьогодні, під час засідання п`ятнадцятої сесії Полтавської облради сьомого скликання,  депутати вперше за кілька років погодили отримання спецдозволу компанії на геологічне вивчення, у тому числі дослідно – промислову розробку, з подальшим видобуванням природного газу, конденсату та нафти.

62 голоси підтримки отримало товариство “АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ”. Наразі, це єдине підприємство, яке підписало соціальну угоду із обласною владою. Від компанії до спецфонду обласного бюджету надійде 800 тис грн.

Нафтогазовим компаніям “Укргазвидобуння”, “Арабський енергетичний альянс” та “Астрогаз” депутати відмовили у зверненнях.

Нагадаємо, сьогодні о 10 годині розпочалась 15 сесія Полтавської обласної ради сьомого скликання, у ході якої, депутати планують розглянути близько 60 питань.

 

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