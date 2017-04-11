Депутати Полтавської облради від УКРОПу допомогли дітям-сиротам, інвалідам та малозабезпеченим кременчужанам

За ініціативи депутатів-укропівців Полтавської обласної ради Наталі Макаруші та Валентини Крутько, Кременчуцької міської ради Олександра Кальченка, Людмили Котляренко, Сергія Погрібного малозабезпечені кременчужани, діти-сироти та інваліди отримали сільськогосподарську продукцію: капусту, моркву, буряки, цибулю.

Городину надав фермер Ярослав, який господарює у Глобинському районі Полтавської області.

«Ярослав – людина, яка сама багато працює і переймається потребами інших, особливо тих, хто опинився в скрутному становищі. Тож він із задоволенням погодився допомогти і кременчужанам. Ми направили допомогу саме тим кременчужанам, які найбільше її потребують», – зауважила Наталя Макаруша.