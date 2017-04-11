Депутати Полтавської облради від УКРОПу допомогли дітям-сиротам, інвалідам та малозабезпеченим кременчужанам
Депутати Полтавської облради від УКРОПу допомогли дітям-сиротам, інвалідам та малозабезпеченим кременчужанам
За ініціативи депутатів-укропівців Полтавської обласної ради Наталі Макаруші та Валентини Крутько, Кременчуцької міської ради Олександра Кальченка, Людмили Котляренко, Сергія Погрібного малозабезпечені кременчужани, діти-сироти та інваліди отримали сільськогосподарську продукцію: капусту, моркву, буряки, цибулю.
Городину надав фермер Ярослав, який господарює у Глобинському районі Полтавської області.
«Ярослав – людина, яка сама багато працює і переймається потребами інших, особливо тих, хто опинився в скрутному становищі. Тож він із задоволенням погодився допомогти і кременчужанам. Ми направили допомогу саме тим кременчужанам, які найбільше її потребують», – зауважила Наталя Макаруша.
Зокрема, допомогу надали кременчуцькому «Будинку дитини»; громадській організації Асоціація інвалідів дитинства «Новий дім»; Дитячому санаторію «Славутич»; Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Автозаводського району Кременчука та Регіональному центру професійно-технічної освіти №1 м. Кременчук (колишній Кременчуцький професійний ліцей нафтопереробної промисловості.
«Ми дуже вдячні депутатам і фермеру за таку підтримку. У нашому ліцеї навчається аж 48 дітей-сиріт. Тож надану допомогу спрямуємо у першу чергу їм», – зауважила директор Регіонального центру професійно-технічної освіти, депутат Полтавської обласної ради від УКРОПу Валентина Крутько.