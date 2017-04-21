Депутати Полтавської облради розглянули питання охорони здоров’я та соцзахисту населення

Днями у м. Кременчук відбулось виїзне засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Перед початком засідання постійної комісії депутати ознайомились з матеріально-технічною базою лікувальних закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області , які розташовані у м. Кременчук. Зокрема, обласного протитуберкульозного диспансеру, обласного онкологічного диспансеру, обласного госпіталю ветеранів війни, обласного дитячого психоневрологічного санаторію “Славутич”, обласною станцією переливання крові, обласним спеціалізованим будинком дитини, обласного шкірно-венерологічного диспансеру, окресливши основні проблемні, які потребують вирішення керівниками закладів спільно з депутатським корпусом Полтавської обласної ради та Департаментом охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

Потому у Кременчуцькому медичному коледжі ім. В.І. Литвиненка відбулось виїзне засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

У засіданні, яке вела голова комісії Людмила Овчаренко, взяли участь депутати – члени комісії Олександр Гаркавенко, Мирослава Василенко, Лариса Сухопар, Олександр Сиченко, Анатолій Яненко, заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Світлана Матуйзо, заступник директора Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації Ігор Куделич, заступник начальника управління майном Полтавської обласної ради Валерій Толкачов.

Відповідно до порядку денного, комісія розглянула звіт директора Пирятинського психоневрологічного будинку-інтернату Олега Тристана та рекомендувала Полтавській обласній раді продовжити термін дії трудового контракту строком на 3 роки.

У ході засідання депутати розглянули звернення представника ГО «Водолії та інші» Лідії Черпакової щодо відзначення в області 275 років з дня народження Нестора Максимовича Амбодика та рекомендували Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації розробити відповідний план заходів.

Підтримали проект рішення щодо внесення змін та доповнень до обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки. Вказаними змінами передбачено доповнити коло осіб, які підлягають санаторно-курортному оздоровленню за рахунок коштів обласного бюджету, зокрема: члени сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів, осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, яким встановлено статус відповідно до статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та учасники-добровольці антитерористичної операції, статус яким встановлено Комісією з визнання та встановлення статусу учасника – добровольця антитерористичної операції обласної державної адміністрації.

Також у ході засідання, комісією порушено питання щодо рівня оплати праці медичних працівників та забезпеченості мешканців Полтавської області хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну. За результатами обговорення рекомендовано Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації підготувати проекти відповідних звернень депутатів Полтавської обласної ради до керівництва держави для вирішення вказаних проблемних питань.