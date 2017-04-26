Депутати Полтавської облради передали медикам 92 ОМБр автомобіль швидкої допомоги (ФОТО)



Сьогодні біля обласної ради військові медики 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ отримали в подарунок автомобіль швидкої допомоги. Він вирушить рятувати життя українських бійців до Мар’їнського району Донецької області.

Швидку допомогу для бійців обладнали ношами, портативним кардіографом, механічним апаратом для вентиляції легенів та необхідними медикаментами.

“Знаємо, що нашим бійцям на передовій завжди не вистачає транспорту, особливо для медичної допомоги. Тому, разом із головою Полтавської обласної ради Олександром Біленьким та депутатом облради Олександром Трухіним за власний кошт придбали списаний автомобіль Департаменту охорони здоров’я ОДА та відремонтували його. У цьому нам допоміг голова облдержадміністрації Валерій Головко”, — розповів заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий.

Готували авто до роботи на фронті три місяці. За словами Олександра Біленького, капітальний ремонт та оснащення машини обійшлись у понад 40 тис. грн.

“Я бачила це авто на початку ремонту, я бачу його зараз – роботи зроблено дуже багато”, — зауважила волонтер та координатор Центру допомоги учасникам АТО при Полтавській ОДА Ірина Каптур.

Така допомога — дуже доречна, наголошує санітарний інструктор одного з підрозділів 92-ї окремої механізованої бригади Олена Буряк:

“Цей транспорт нам дуже потрібен. Ми намагаємося евакуювати поранених бійців у будь-який можливий спосіб. А з цією машиною можемо бути впевнені: вона точно доїде з точки А в точку Б й вивезе поранених”.

Полтавська ОДА допомагає військовим у зоні АТО постійно, говорять представники 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Ініціатива завжди йде від обласної влади.