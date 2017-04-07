2017 04 07 12:35:50

Депутати Полтавської міськради проголосували за скликання позачергової сесії (ФОТО)

Сьогодні біля Полтавської міської ради зібралися активісти з вимогою до депутатів проголосувати за скликання позачергової сесії.

Вони вимагали відміну рішення про забудову на Соборності 27 (“Газетний ряд”), відміну рішення про будівництво “Льодового палацу” .



Депутати міської ради від фракцій “Свобода”, “Самопоміч”, “СДП” подали звернення до очільника міста Олександра Мамая з вимогою скликання позачергової сесії. Третина депутатського корпусу, у складі чотирнадцяти осіб, одноголосно проголосували за це. Відповідну заяву та проекти зареєстрували.

За Законом України “Про діяльність міських рад”, міський голова має скликати сесію протягом чотирнадцяти днів.

Активісти заявили, що залишаться у примщенні міськради, доки засідання сесії не відбудеться та їх вимоги не будуть задоволені.

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