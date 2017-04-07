Депутати Полтавської міськради проголосували за скликання позачергової сесії (ФОТО)
Сьогодні біля Полтавської міської ради зібралися активісти з вимогою до депутатів проголосувати за скликання позачергової сесії.
Вони вимагали відміну рішення про забудову на Соборності 27 (“Газетний ряд”), відміну рішення про будівництво “Льодового палацу” .
Депутати міської ради від фракцій “Свобода”, “Самопоміч”, “СДП” подали звернення до очільника міста Олександра Мамая з вимогою скликання позачергової сесії. Третина депутатського корпусу, у складі чотирнадцяти осіб, одноголосно проголосували за це. Відповідну заяву та проекти зареєстрували.
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