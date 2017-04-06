2017 04 06 13:30:02

Депутати Європарламенту схвалили безвізовий режим для України

Під час засідання Європарламенту у Страсбурзі євродепутати проголосували за надання громадянам України права на в’їзд до ЄС без віз.

За відповідне рішення проголосували 521 європарламентарі, проти – 75, пише ТНС.

За процедурою, рішення Європарламенту має затвердити Рада Євросоюзу.

Документ також повинні підписати президент Європарламенту та глава держави, яка головує у Раді ЄС – у першому півріччі 2017 року це Мальта.

Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування.