Депутат Полтавської облради зареєстрував звернення до Президента, АМКУ та Генпрокуратури щодо скасування абонплати за газ (ВІДЕО)
Депутат Полтавської обласної ради Руслан Рогов зареєстрував звернення до Президента України, АМКУ та Генпрокуратури щодо скасування абонплати за підключення до газової мережі. Його розглянуть під час наступного засідання сесії облради.
Про це Рогов повідомив «Новинам Полтавщини» в ексклюзивному коментарі.
“Усім зрозуміло, що влада діє в інтересах олігархів. Влада зовсім забула про простих людей, мало того, що довела їх до зубожіння, зараз намагається просто знищити. Наша фракція в обласній раді є послідовною. Тому наразі я зареєстрував звернення до Президента України, АМКУ, Генпрокуратури України з вимогою відмінити це злочинне рішення, провести розслідуваня стосовно того, хто його ініціював і покарати винних. Якщо вони не розуміють потреби простих людей — нехай ідуть у відставку”, – наголосив він.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:[email protected], тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+