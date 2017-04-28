Департамент охорони здоров’я Полтавщини закупить обладнання для навчально-тренінгових центрів

Учора в приміщенні Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА відбувся тендер на закупівлю обладнання для навчально-тренінгових центрів та Центру здоров’я субпроекту «Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію у Полтавській області».

Уряд України отримав від Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку позику на фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», субпроект «Запровадження інноваційної моделі системи надення послуг хворим на гіпертонію у Полтавській області» й має намір витратити частину цієї позики для платежів у межах цього договору.

На процедурі розкриття тендерних пропозицій окрім членів комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг, були присутні керівники ГО, лікувально-профілактичних закладів та представники учасників конкурсних торгів.

Кворум зібрався, тож комісія взялася до розкриття конкурсних пропозицій проекту Світового банку, подані учасниками тендеру.

Розкривали тендерні пропозиції консультанти із закупівлі групи управління цього проекту Тиртенюк Анатолій, Олександрова Олена та консультант із фінуправління групи управління субпроектом Юрій Габідулін.

Все відбувалося згідно інструкції для учасників торгів. По кожній пропозиції огосили назву, країну учасника торгів, суму пропозиції на лоти та наявність тендерного забезпечення.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій сплинув об 11 годині в день проведення конкурсу. Всього свої лоти представили 5 учасників:

 ТОВ «БМС ТЕХНО», Україна — лот 3 — 575 704 доларів;

 Devotra BV, Нідерланди — лот 1 — 200 817,12 євро, лот 2 — 159 376,13 євро;

 ТОВ «Хімлаборреактив», Україна — лот 2 — 4 968 544,26 грн;

 ТОВ «НВП «Енглер», Україна — лот 1 — 175 509 доларів;

 ТОВ «Комфортзон», Україна — лот 2 — 4 890 360,2 грн.

З них троє — ТОВ «БМС ТЕХНО», Devotra BV та ТОВ «Комфортзон» — делегували на захід своїх представників.

На конкурсні торги завітала й радниця в.о. Міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун, громадська діячка Вікторія Лоза:

“Як представник МОЗ в регіоні можу підсумувати, що все відбувалося згідно протоколу. Порушень, на які б можна було звернути увагу, не виявилося. Все пройшло спокійно”.

Перш ніж компанії взяли участь, вони викуповували тендерну документацію, задавали питання, якщо не зрозуміло щодо процедур та специфікації. Конкурс, оголошений 20 лютого, переносили через велику кількість запитань від потенційних учасників торгів. Питання опрацьовувалися робочою групою, й кожному надавалися відповіді. Також учасники могли пропонувати зміни.