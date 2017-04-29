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Делегація з Полтави відвідала музей АТО в Дніпрі (ФОТО)

Делегація з Полтави відвідала музей АТО в Дніпрі (ФОТО)

Учора, делегація з Полтави завітала до міста Дніпро з метою підписати Меморандум про співпрацю та відвідати музей АТО (Музей громадянського подвигу жителів Дніпропетровщини).

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З Полтави до Дніпра поїхали представники громадських організацій, козачих формувань, демобілізовані, волонтери, рідні загиблих АТОвців.

Спочатку делегати вшанували пам`ять померлих героїв покладанням квітів біля Меморіалу Героям АТО. Потім полтавці направились до Музею громадянського подвигу жителів Дніпропетровщини (Музею АТО).

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“Ідея відвідати Дніпро виникла два тижні тому, коли я особисто побував тут у Музеї АТО. Мені здалось, що це мають побачити якомога більше людей. Щоб люди менше говорили, а побачили своїми очами, як можна зробити, без крику шуму, конкурсів. Якщо сприймати це серцем, то все получиться. Наша земля, домівка не повинна віддаватися на поталу. Дуже важливо, що залишиться після нас. Такі проекти як Музей АТО та Меморіал полеглим героям сприятимуть молодь. Голова Полтавської ОДА посприявив, щоб дана поїздка стала можлива”, – розповів голова громадської ради, ініціатор поїздки Володимир Голуб.

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“Музей громадянського подвигу жителів Дніпропетровщини, або ж, як називають в народі Музей АТО має три зали та витсавку на подвір`ї. У першій залі – речі мешканців області, які зробили внесок у захист України. Тут інструменти медиків, одяг капеланів, шеврони добровольців, афіши волонтерських акцій, фото військових кореспондентів, дитячі малюнки”, – розповів працівник музею.

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“Друга зала особливо важка, з моральної точки зору, “Зала Пам’яті” – півтисячі портретів людей, які віддали на Донбасі свої життя, захищаючи Україну”, – розповів працівник музею.

Також в музеї АТО створили вражаючий кінозал, де зображення передається на 360 градусів і відчувається “ефект присутності”. На чотирьох стінах пропонується подивитися 24-хвилинний фільм, у якому в хронологічній послідовності представлені події останніх трьох років – від окупації Криму до сьогодення.

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“Відкриття такого музею закладує основу історичної пам’яті. Саме так народжується громадянин, так створюється Держава. Впевнена, що будь-хто, з відвідувачів,і навіть ті хто був байдужим до подій на сході України, знайде свої точки, де серце починає битися прискорено. Такі пам`ятки дуже  потрібні. Було б прекрасно створити щось подібне в Полтаві”, – сказала мати загиблого Полтавського бійця.

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Виставка в музеї АТО буде розширюватися – аж до цілковитої Перемоги у війні з російським агресором. А наблизити цю Перемогу над окупантами можемо лише ми разом з вами, допомагаючи бійцям на передовій.

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