Де і коли святити паски в Полтаві

На Великдень у неділю 16 квітня та у Велику суботу святкові богослужіння будуть відбуватися у всіх храмах та церквах міста.

Святкові пасхальні богослужіння відбудуться в Свято-Успенському кафедральному соборі (Соборна площа, 1) − 15 квітня з 14:00 до 22:00, а 16 квітня − з 03:30 до 16:00; у церкві на честь мученика Іоанна Воїна (М.Бірюзова, 64Б) − 15 квітня з 14:00 до 22:00, 16 квітня − з 03:00 до 16:00; у Спаській церкві (Соборності, 10) − 15 квітня з 16:00 до 22:00, 16 квітня − з 03:30 до 16:00.

У храмі Віри, Надії, Любові і матері їх Софії (Первомайський проспект, 23) паску можна освятити − 15 квітня з 06:00 до 21:00, 16 квітня − з 04:30 до 13:00; у Свято-Миколаївській церкві (пров.Первомайський, 3) − 16 квітня після 02:00 і протягом всього дня; у Свято-Макарівському кафедральному соборі (вул.Лялі Убийвовк, 2а) −15 квітня з 13:00 до 23:00 та 16 квітня − з 03:30 до 13:00; у Свято-Пантелеймонівській церкві (вул.Нестерова, 2/67) − 15 квітня з 16:00 до 20:00, 16 квітня − з 04:00.

Зауважимо, що графік є орієнтовним і може коригуватися від кількості людей, які прийдуть на освячення.

За матеріалами УНН Центр