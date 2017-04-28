ДАБІ оштрафувала замовника будівництва на Полтавщині за недостовірні дані в документах

За порушення містобудівного законодавства штрафні санкції накладено на замовника будівництва, ТОВ «Харківецьке», а його посадовій особі винесено постанову по справі про адміністративне правопорушення.

За результатами позапланової перевірки на об’єкті «Реконструкція офісної будівлі по вул. Тесленка, 39-А, с. Харківці Лохвицького району Полтавської області» встановлено, що замовник в декларації про початок виконання будівельних робіт та у декларації про готовність об’єкта до експлуатації зазначив недостовірні дані щодо проектної документації, генерального проектувальника та ведення авторського нагляду. Про це повідомили в прес-служба ДАБІ України.

Вищезазначені порушення є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом. На підставі цього Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області скасовано реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт та декларацію про готовність об’єкта до експлуатації.

Замовнику надано припис про усунення порушення містобудівного законодавства та накладено штраф на суму 72 тис. грн., а його посадова особа має сплатити адміністративний штраф у розмірі 850 грн.