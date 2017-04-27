Чи мають право на додаткову відпустку за умови праці лікарі, які працюють у барокамерах, – роз’яснення Держпраці

Право працівників на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці визначається відповідно до Списку виробництв, робіт, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1977р.№1290 (із змінами) додаток 2.

Відповідно до розділу XVII. «Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога» підрозділу «Загальні професії медичних працівників закладів та установ охорони здоров’я, соціального захисту населення та освіта» позиції 131: «лікарям, молодшим спеціалістам з медичною освітою, які працюють у барокамерах та кесонах», надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю до 11 календарних днів.

Ця позиція Списку стосується саме тих працівників, які працюють у барокамерах, тобто в умовах підвищеного барометричного тиску, що може негативно впливати на функціональний стан здоров’я відповідних працівників.

Конкретна тривалість відпусток за особливий характер праці встановлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах (ст.8 Закону України «Про відпустки »).

Згідно з Порядком застосування названого Списку, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.1998 р. №16, зареєстрованим у Мін’юсті України 30.01.1998р за №57/2497, додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно до фактично відпрацьованого часу.

В розрахунок часу, що дає право працівникові на таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менш як половину тривалості робочого дня, встановленого для такої категорії працівників.

Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору (стаття 5 ЗУ« Про охорону праці»).

Головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Гаркава Н.В.