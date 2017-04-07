Чорнухинська РДА взяла будівництво паркану під особистий контроль
Недоліки, які виникли проведенні будівельних робіт паркану біля Чорнухинського літературно-меморіального музею Г.С.Сковороди усунуть.
Про це говорили на робочій нараді в в.о. голови Чорнухинської РДА Миколи Граменка.
Одночасно всебічно обговорили і спорудження паркану біля Чорнухинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Г.С.Сковороди
Як повідомили в Чонухинській РДА,свою думку висловив голова райдержадміністрації Олег Ковган, який незважаючи на відпустку, був присутнім на нараді. Він наголосив, що всі допущені при виконанні будівельних робіт недоліки повинні бути усунуті.
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