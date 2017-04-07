2017 04 07 21:07:51

Чорнухинська РДА взяла будівництво паркану під особистий контроль

Недоліки, які виникли проведенні будівельних робіт паркану біля Чорнухинського літературно-меморіального музею Г.С.Сковороди усунуть.

Про це говорили на робочій нараді в в.о. голови Чорнухинської РДА Миколи Граменка.

Одночасно всебічно обговорили і спорудження паркану біля Чорнухинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Г.С.Сковороди

Як повідомили в Чонухинській РДА,свою думку висловив голова райдержадміністрації Олег Ковган, який незважаючи на відпустку, був присутнім на нараді. Він наголосив, що всі допущені при виконанні будівельних робіт недоліки повинні бути усунуті.

За результатами наради дані відповідні доручення.