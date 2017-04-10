Чорнухи готуються відзначити 295-ту річницю від дня народження Григорія Сковороди

У Чорнухах готуються до проведення у районі заходів з нагоди відзначення 295-ї річниці від дня народження Г.С.Сковороди.

Про підготовку поінформував завідувач сектору культури і туризму райдержадміністрації Віталій Кусков.

У районі планують провести такі організаційні та культурно-мистецькі заходи.

Їх проводитимуть протягом 2017 року. Зокрема районним планом заходів передбачено:

– розміщення рекламно-інформаційних бігбордів на території селища Чорнухи та с.Кізлівка;

– виготовлення і розміщення інформаційно-вказівного знаку «Пам’ятка національного значення. Садиба батьків філософа Г.С.Сковороди» на трасі Київ-Харків у м.Пирятин;

– виготовлення і розміщення інформаційно-вказівного знаку «Горлова гора. Пам’ятний знак Г.С.Сковороді»;

– впорядкування рекреаційно-паркової зони «Сад божественних пісень» на території літературно-меморіального музею Г.С.Сковороди;

– впорядкування території на Горловій горі та дубового гаю висадженого з нагоди 290-ї річниці від дня народження філософа;

– впорядкування дубової алеї висадженої до 250-річчя від дня народження Г.С.Сковороди у селищі Чорнухи;

– виготовлення ювілейної марки з нагоди 295-ї річниці від дня народження Г.С.Сковороди;

– участь в організації та проведенні обласного семінару-практикуму з досвіду роботи Чорнухинського літературно-меморіального музею Г.С.Сковороди та з нагоди 295-ї річниці від дня народження Г.С.Сковороди, який заплановано провести на батьківщині філософа 16 травня 2017 року;

– організація та проведення 7-го пленеру «Чорнухинська сковородіана» у вересні 2017 року;

– організація та проведення обласного літературно-мистецького свята «Благословенні, ви сліди мандрівника Сковороди», яке планується провести 06 жовтня 2017 року;

– проведення районного конкурсу знавців творчої спадщини Г.С.Сковороди «Іду за Сковородою»;

– організація та проведення тижня кіно з нагоди 295-ї річниці від дня народження Г.С.Сковороди;

– організація та проведення заходів з нагоди 295-ї річниці від дня народження Г.С.Сковороди, які заплановано провести 03 грудня 2017 року;

– впорядкування території літературно-меморіального музею Г.С.Сковороди (облаштування тротуарною плиткою доріжок, зведення вхідної арки на центральному вході) та зведення паркану на території Галереї мистецтв.

– організація та проведення книжкових виставок та тематичних поличок у центральній районній бібліотеці ім.Г.С.Сковороди та сільських бібліотеках-філіалах;

– презентація книги В.Я.Стадниченка «Учитель життя. Сковорода як гасло часу»;

– проведення в загальноосвітніх навчальних закладах району тематичних бесід, виховних годин, лекцій, круглих столів, виставок літератури, конкурсів світлин та малюнків з нагоди відзначення 295-ї річниці від дня народження Г.С.Сковороди;

– проведення районної науково-практичної конференції «Творчість Григорія Сковороди в сучасному просторі»;

– участь у Всеукраїнському дитячому фестивалі музичного мистецтва «Грицева сопілка»;

– капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Стовпова селища Чорнухи;

– капітальний ремонт тротуарних підходів до літературно-меморіального музею Г.С.Сковороди;

– збір коштів на придбання пам’ятника Г.С.Сковороди.