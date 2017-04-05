2017 04 05 14:26:39

Через будівництво, на бульварі у Полтаві обмежать пішохідний рух

Розглянувши звернення ТОВ «Сучасний дім», виконавчий комітет затвердив рішення «Про тимчасове обмеження руху пішоходів по бульвару Богдана Хмельницького на ділянці від вулиці Головка, 15 до вулиці О. Бідного, 16 для облаштування будівельного майданчика за адресою: вул. Головка, 17а».

Як повідомляють у міськраді, відповідно до нього, ТОВ «Сучасний дім» вирішили дозволити тимчасове обмеження руху пішоходів на зазначених вулицях. Окрім цього, доручили забезпечити безпечні умови руху пішоходів та по закінченню робіт відновити порушені об’єкти благоустрою в повному обсязі.