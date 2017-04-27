Будинок культури у Гоголево ремонтуватиме Полтавська компанія

На реконструкцію будинку культури у Гоголево виділять 21,56 млн грн. Роботи проводитиме Полтавська компанія.

Про це повідомили в прес-службі Управління капітального будівництва Полтавської ОДА.

Компанія-переможець тендеру на реконструкцію сільського будинку у Гоголево «ОЛАН ГРУП» не надала Управлінню капбудівництва необхідні документи у визначений строк. Роботи здійснюватиме полтавська компанія ТОВ «БК «Центр-Буд».

До слова, ТОВ «ОЛАН ГРУП» виграло тендер на проведення реконструкції сільського будинку культури у Гоголево. Компанія мала 5 днів для надання обласному Управлінню капбудівництва усіх необхідних документів. Але «ОЛАН ГРУП» не зробила цього вчасно. Через це в УКБ відхилили пропозицію компанії. Далі Управління розглядало пропозиції інших учасників тендеру.

— Ми завжди діємо у рамках закону. Якщо компанія не надала потрібні документи у строк — це її сфера відповідальності. Зі свого боку ми максимально прозоро показуємо усі наступні процедури і починаємо контактувати з іншими учасниками тендеру, які йшли за нею, — розповів начальник УКБ Тимофій Голбан.

Я наголошую на тому, що Полтавська ОДА працює відкрито. Будь-хто з полтавців може подивитися всі наші операції на відповідних порталах. Якщо умови тієї чи іншої компанії не відповідають закону — ми не будемо працювати з ними, — наголосив голова Полтавської ОДА Валерій Головко.