Будинок для учасників АТО почали будувати в Полтаві

У Полтаві по вулиці Марії Башкирцевої, 31а, що в мікрорайоні Браїлки, почали будувати багатоповерхівку для учасників АТО.

Розрахований будинок на 180 квартир, 120 з яких виділять на виконання міської Програми забезпечення житлом. У такий спосіб планую забезпечити учасників антитерористичної операції соціальним житлом.

50% профінансують з місцевого бюджету, а решту учасники АТО, яким необхідне житло.

Це буде сучасна багатоповерхівка з покращеним благоустроєм, – розповів депутат Полтавської міської ради Андрій Матковський. Багатоповерхівку обладнають згідно з вимогами для людей з особливими потребами.

На виконання Програми забезпечення житлом, міська влада виділила 12 мільйонів гривень. Завершити будівництво багатоповерхівки планують до кінця року.

За матеріалами irt.pl.ua.