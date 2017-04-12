У БПП “Солідарність” ініціювали відкликання депутатів, дії яких призвели до кривавих подій у центрі Полтави (ФОТО, ВІДЕО)

“Мені дуже прикро, що на даний час у Полтаві відбуваються такі події. Це сталося, мабуть, тому що на певному етапі у деяких депутатів та підприємців зіграли амбіції, які перебороли здоровий глузд. Вони не спрогнозували наслідків своїх дій. Люди починають забувати, що треба чути мешканців міста та узгоджувати з ними свої дії. Наша партія засуджує безвідповідальні дії місцевих депутатів, які призвели до кривавих подій у Полтаві 5 квітня. Причетність депутатів місцевих рад, обраних від “БПП “Солідарність”, до діяльності скандального забудовника, організації побиття місцевих активістів та інших протиправних, антидемократичних дій – зокрема, депутата Полтавської облради Ірини Степаненко, а також депутатів міськради, які голосували за скандальне рішення”, – наголосив Андрій Пісоцький.