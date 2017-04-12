У БПП “Солідарність” ініціювали відкликання депутатів, дії яких призвели до кривавих подій у центрі Полтави (ФОТО, ВІДЕО)
У БПП “Солідарність” ініціювали відкликання депутатів, дії яких призвели до кривавих подій у центрі Полтави (ФОТО, ВІДЕО)
Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, перший заступник голови Полтавської ОДА Андрій Пісоцький та керівник секретаріату обласної організації БПП “Солідарність” Олександр Сазонов, під час сьогоднішньої прес-конференції в ОКІА “Новини Полтавщини”, прокоментували резонансні події навколо “Газетного ряду” та подальші дії фракції БПП “Солідарність”.
“Мені дуже прикро, що на даний час у Полтаві відбуваються такі події. Це сталося, мабуть, тому що на певному етапі у деяких депутатів та підприємців зіграли амбіції, які перебороли здоровий глузд. Вони не спрогнозували наслідків своїх дій. Люди починають забувати, що треба чути мешканців міста та узгоджувати з ними свої дії. Наша партія засуджує безвідповідальні дії місцевих депутатів, які призвели до кривавих подій у Полтаві 5 квітня. Причетність депутатів місцевих рад, обраних від “БПП “Солідарність”, до діяльності скандального забудовника, організації побиття місцевих активістів та інших протиправних, антидемократичних дій – зокрема, депутата Полтавської облради Ірини Степаненко, а також депутатів міськради, які голосували за скандальне рішення”, – наголосив Андрій Пісоцький.
Тож, за його словами, президія партії вимагає розглянути та надати свою оцінку діям місцевих депутатів. “БПП “Солідарність” ініціює відкликання депутата обласної ради Ірини Степаненко та депутатів міськради.
Олександр Біленький:
Олександр Сазонов:
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