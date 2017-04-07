Благовіщення: якщо сьогодні дівчина знайде дорогою пролісок, то до кінця року вийде заміж
7 квітня християни святкують Благовіщення. Це одне з дванадцяти найбільших свят у році. Цього дня архангел Гавриїл сповістив Діві Марії про майбутнє народження Ісуса Христа. У народі вважають, що Благовіщення навіть більше свято, ніж Великдень. Сьогодні радять пильно стежити за природними явищами.
Наші предки вірили, що якщо дівчина на Благовіщення вийде з дому і знайде дорогою первоцвіт, то до кінця року вийде заміж. Тому молодицям не варто цього дня сидіти вдома. Якщо ж на річці людина побачить ряску, то житиме довго і буде здоровою.
На Благовіщення дівчата біля церкви танцюють перший весняний хоровід – “кривий танець”. Якщо на Благовіщення дівчина, йдучи по воду, знайде квітучий первоцвіт (пролісок) — цього ж року вийде заміж. А та, яка хоче стати гарнішою, має налити в миску холодної води, пустити плавати пролісок і вмитися цією водою.
Кажуть, що на Благовіщення птахи гнізда не в’ють і не несуться. «Благовіщенське яйце під курку не кладуть». Вважається, що від Введення до Благовіщення треба дати землі відпочити. У це свято особливо грішно працювати на землі. На Благовіщення Господь «благословить усяке дихання», і після цього дня можна розпочинати роботи в полі, все буде добре рости, квітнути й колоситися.
Свято Благовіщення одне із найбільших весняних свят. Слово “Благовіщення” означає добру, радісну звістку про те, що почалось звільнення роду людського від гріха і вічної смерті. У храмах на Благовіщення освячують воду, просфору та зерно для посіву.
Народні прикмети:
Яка погода на Благовіщення, така і на Великдень.
Якщо 7 квітня ще лежить на дахах сніг, то і на 1, і на 6 травня він у полі буде.
Який цей день – такий і кінець місяця.
Якщо на Благовіщення сонце сходить на чистім небі, то весна рання, якщо в полудень – середня, якщо ясно ввечері – пізня.
Якщо 7 квітня сонце світить до обіду, а потім ховається за хмари, кукурудза буде рання, коли ж навпаки: визирає з-за хмар тільки після обіду, то кукурудза буде пізня. Якщо ж того дня взагалі буде хмарно, негода, то кукурудза не вродить.
Ніч проти Благовіщення. Якщо вона тепла, то весна буде дружна; якщо за ніч мокрий рушник висохне надворі – рік буде врожайний, якщо наполовину висохне – на середній урожай, а якщо залишиться мокрим чи замерзне – буде мокре літо.
Якщо на Благовіщення дуже тепло, то на Великдень буде холодно.
Благовіщення без ластівок – холодна весна.
Якщо з’являться жаби і зникнуть, то стільки ще буде холодно.
На Благовіщення гарна погода – гарний врожай.
Якщо ввечері зоряно, то вродять коноплі.
Якщо на Благовіщення летить сніг – літо неврожайне.
Якщо на Благовіщення півень на порозі нап’ється, то на Юрія (6.05) віл напасеться.
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