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Благодійна акція “Серце до серця” відбулася у Полтаві (фото)

Благодійна акція “Серце до серця” відбулася у Полтаві (фото)

Сьогодні на площі перед Полтавським академічним обласним українським музично-драматичним театром ім. М.В.Гоголя в рамках XIIвідбулася благодійна акція «Серце до серця».

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Метою задоху було зібрати кошти для придбання медичного обладнання для офтальмологічного відділення Полтавської міської клінічної лікарні.

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Деякі волонтери переодяглися в улюблених дитячих героїв.

“Я четвертий рік долучаюся до акції “Серце до серця”. Не можу бути байдужим до здоровя дітей. Всі повинні повноцінно жити і дітки теж”, – сказав волонтер, спортивний організатор благодійної акції “Серце до серця” Денис Буцький.

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На площі відбувся благодійний концерт за участі творчих колективів Полтави.

Багато полтавців та гостів міста долучилося до акції.

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