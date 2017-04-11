Благодійна акція “Серце до серця” відбулася у Полтаві (фото)

Сьогодні на площі перед Полтавським академічним обласним українським музично-драматичним театром ім. М.В.Гоголя в рамках XIIвідбулася благодійна акція «Серце до серця».

Метою задоху було зібрати кошти для придбання медичного обладнання для офтальмологічного відділення Полтавської міської клінічної лікарні.

Деякі волонтери переодяглися в улюблених дитячих героїв.

“Я четвертий рік долучаюся до акції “Серце до серця”. Не можу бути байдужим до здоровя дітей. Всі повинні повноцінно жити і дітки теж”, – сказав волонтер, спортивний організатор благодійної акції “Серце до серця” Денис Буцький.

На площі відбувся благодійний концерт за участі творчих колективів Полтави.

Багато полтавців та гостів міста долучилося до акції.