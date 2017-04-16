Благодатний вогонь прибув на Полтавщину

На площі Незалежності у Кременчуці відбулася церемонія зустрічі Благодатного вогню, який спочатку зійшов у Єрусалимі, потім його літаком доправили до Борисполя, а звідти — автомобілем до Кременчука.

Серед парафіян, які зустрічали Благодатний вогонь були представники влади, зокрема, мер і депутати міської ради.

Благодатний вогонь розвезли всіма храмами, щоб на ранковій літургії прихожани могли запалити від нього свої свічки.

Звечора суботи у всіх церквах Полтавщини почалися Великодні служби, які тривали усю ніч.

Віряни масово тягнулися до храмів, аби постояти на службі, помолитися та посвятити паски, крашанки, інші страви.