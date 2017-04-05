2017 04 05 23:24:03

БК “Полтава-Баскет” готується до нового сезону

Як повідомили на сайті баскетбольного клубу.

Тренування йдуть повним ходом. Вболівальників запрошують на тренування.

Нагадаємо,остання гра команди закінчилася перемогою.

У березні, між собою зустрічалися дві полтавські команди — «Полтава-Баскет» та БК «Полтава». Останні зважаючи на досвід баскетболісток вийшли на гру фаворитами і підтвердили цей статус. Хоча практично увесь матч «Полтава-Баскет» вела в рахунку

«Полтава-Баскет» — БК «Полтава» 61:63 (18-14, 19-18, 13-11, 11-20)